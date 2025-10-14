Le milanesi all’attacco. Thuram inizia la rincorsa. E Leao anticipa i compagni

Il buonumore non è andato perduto. La cartina di tornasole dello stato d’animo di Marcus Thuram è il profilo Instagram, su cui ieri mattina il francese ha pubblicato una storia rivolta ai compagni: "Potete tornare dalla sosta per favore? Mi annoio", quindi una serie di faccine tristi a corredo. L’attaccante era infatti da solo, ieri nel centro sportivo dell’Inter ad Appiano Gentile, in attesa che oggi riprenda a lavorare il resto del gruppo. Chivu rivedrà i giocatori che ha portato a Bengasi per l’amichevole contro l’Atletico Madrid e i primi reduci dagli impegni con le nazionali: Bastoni, Dumfries, De Vrij, Zielinski e Sucic. Con gli effettivi presenti comincerà la rincorsa verso Roma-Inter di sabato 18 ottobre, a cui presumibilmente arriverà senza uno dei suoi due totem offensivi.

Lautaro ci sarà, sebbene in extremis, Thuram ci sta provando (di qui il suo lavoro già ieri al centro sportivo) ma salvo sorprese non brucerà le tappe. "Il recupero procede molto bene, vedremo come in questa settimana farà i passaggi canonici e se sarà possibile inserirlo quanto prima. Sarà complicato vederlo all’Olimpico, ma mai dire mai", ha dichiarato ieri il medico sociale nerazzurro, Piero Volpi, a Radio Rai. Più probabilmente contro i giallorossi ci si affiderà a Bonny, che non è stato convocato in nazionale, o Pio Esposito, mentre per rivedere Thuram si attenderà la successiva giornata contro il Napoli, a meno di un rientro parziale contro l’Union Saint-Gilloise per scaldare i motori.

Ha già ripreso ad allenarsi, ma a Milanello, anche Rafael Leao. Dopo uno spezzone di circa mezz’ora contro l’Irlanda, il Portogallo lo ha rimandato in Italia dove già da ieri ha cominciato a correre, anticipando di un giorno la ripresa a cui sono chiamati i compagni di squadra. L’attaccante ha finora giocato titolare solo a metà agosto in Coppa Italia, quindi l’infortunio e il rientro per i tre spezzoni contro Napoli, Juventus e gli irlandesi. Non è escluso, visto anche l’infortunio di Saelemaekers, che la sfida di domenica alle 20.45 contro la Fiorentina al Meazza possa coincidere con la prima da titolare nel campionato in corso, proprio di fronte a Stefano Pioli, probabilmente l’allenatore con cui meglio è riuscito ad esprimersi (vincendo anche uno Scudetto).