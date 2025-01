Le pagelle. Miki non sbaglia mai. Pavard alza il muro

SOMMER sv. L’unico brivido è quando si ferma temporaneamente per un problema fisico.

PAVARD 6,5. Spegne gli avversari al primo accenno di affondo. Manca il possibile tris.

DE VRIJ 6,5. Anticipo e appoggio di prima a Lautaro: così nasce il rigore dell’1-0.

BASTONI 6,5. Sul binario di sinistra, il treno corre che è un piacere.

DUMFRIES 7. Prende costantemente il tempo alla difesa biancorossa. Volendo essere pignoli, potrebbe sfruttare meglio le occasioni che ha.

BARELLA 7. Raccoglie palloni dalla spazzatura e ripulisce il palleggio. Assist di testa a Lautaro.

ASLLANI 6. Tre errori in fila nel primo quarto d’ora. Ma la serata è ben indirizzata e anche lui esce alla distanza.

MKHITARYAN 7. Non sbaglia una scelta, un passaggio, una chiusura.

DIMARCO 7,5. Sbuca regolarmente alle spalle dello spaesato Vanderson, creando i presupposti per il rosso a Mawissa.

THURAM 7,5. Giocata super e rigore. Scappa via ancora e fa cacciare Mawissa. Fa abbastanza per potersi riposare già dal quarto d’ora in poi.

LAUTARO 8. Ne fa tre e si dispera quando sbaglia il quarto. Sono 15 in stagione, prende Mazzola a 17 in vetta alla classifica dell’Inter in Coppa dei Campioni/Champions.

All. INZAGHI 7. Anche quest’anno la campagna d’Europa lo vede superare brillantemente il primo scoglio, quello del girone.

C. Augusto 6. Diligente.

Frattesi 6. S’impegna anche a pratica chiusa.

Arnautovic 5. Sbaglia due gol piuttosto facili.

De Pieri sv. All’esordio, serata da ricordare.

Darmian sv.

Voto squadra 8.

m.t.