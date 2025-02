Le settimane di fuoco dell’Inter . Inzaghi fa la conta e pensa... al Napoli

Il rumore dei nemici. Sempre più insistente. Dalle polemiche, inconsistenti, sul caso Lautaro, alle invettive su un ciclo arrivato al termine. Dalle emergenze in rosa, al pacato confronto con la società di martedì. Davanti, quel che più conta, un trittico da urlo: il Genoa sabato, la Lazio in Coppa Italia martedì, la cruciale trasferta di Napoli del prossimo fine settimana (potrebbe essere l’1 marzo alle 18, in un “Maradona“ già esaurito). Alta tensione Inter, e non potrebbe essere altrimenti dopo un negativo viaggio in quel di Torino. Simone Inzaghi raccoglie i pezzi e pensa al Grifone, sapendo di non avere alternativa alla vittoria contro l’ex nerazzurro Patrick Vieira, tre tricolori e due Supercoppe da giocatore a metà degli anni zero. E sono diverse le incognite tra infortuni e diffidati.

L’attenzione è tutta su Marcus Thuram. L’attaccante francese, fermato da un problema alla caviglia accusato contro la Fiorentina e poi impiegato nel finale di Torino, non si è ancora ristabilito. Ha lavorato a parte nelle ultime sessioni di allenamento e difficilmente sarà della partita contro i rossoblù. Lo staff medico e Simone Inzaghi valutano il recupero con prudenza: l’obiettivo è averlo al 100% contro il Napoli. Thuram potrebbe non essere nemmeno convocato, lasciando spazio a Correa o Taremi per affiancare Lautaro Martinez. Anche Carlos Augusto è in forte dubbio. Il brasiliano ha riportato una contusione al polpaccio con la Juventus e ha svolto lavoro personalizzato ad Appiano Gentile. Il suo rientro sarebbe fondamentale, considerando che Alessandro Bastoni è diffidato e un giallo lo costringerebbe a saltare la gara con il Napoli. La decisione verrà presa nelle prossime ore, ma la sua presenza contro il Genoa è incerta. Inzaghi deve quindi gestire anche la situazione dei diffidati: oltre al difensore, rischiano anche Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan. L’armeno potrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio a Zielinski, mentre il mediano italiano, che oggi viaggia a doppia velocità rispetto ai compagni, dovrebbe essere confermato a centrocampo accanto a Calhanoglu. In difesa, possibile turnover con De Vrij al posto di Acerbi e Bisseck in corsa per una maglia. Ma sono le difficoltà offensive ad essere evidenti: Taremi, Arnautovic e Correa hanno segnato solo tre reti in campionato, troppo poco per una squadra che punta al titolo.

La scarsa incisività delle seconde linee ha costretto a un maggiore utilizzo di Lautaro e Thuram, portando all’attuale situazione di emergenza. Il Genoa, reduce dalla vittoria sul Venezia, si presenta a San Siro con fiducia. Alberto Gilardino potrebbe confermare Ekuban in avanti accanto a Pinamonti, mentre a centrocampo Messias e Miretti guideranno la manovra. L’Inter dovrà gestire al meglio la situazione per non compromettere il big match del Maradona. Inzaghi è chiamato a scelte delicate per mantenere la corsa scudetto aperta, ma l’idea di inizio stagione di una "doppia squadra" vacilla.