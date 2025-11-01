L’EX DIFENSORE. D’Ambrosio e la scelta di smettere col calcio: "Nessuno shock, ho pianificato il mio futuro»

"Smettere di giocare per me non è stato uno shock, ho sempre immaginato il mio futuro dopo il calcio e piano piano ho costruito il mio presente". Così Danilo D’Ambrosio, su RadioTV Serie A. "L’equilibrio è stato una componente fondamentale durante tutta la mia carriera, è una qualità che va creata e alimentata. Non conta solo giocare o non giocare, vincere o retrocedere, conta quello che un giocatore fa per migliorarsi di giorno in giorno. Io mi sono sempre fatto un’analisi sincera di ciò che avevo fatto e non avevo fatto in campo e di quello che potevo fare di più".

E ancora: "Ho sempre visto il mio obiettivo davanti a me e mi focalizzavo su di esso ma guardavo anche i giocatori più bravi per imparare da loro e migliorare. Ho sempre cercato di prendere quello che potevo a livello tecnico-tattico dai compagni e allenatori, per esempio: la disciplina di Conte, la spensieratezza di Inzaghi nel preparare le finali, la consapevolezza di Mancini, la visione di gioco di Spalletti... tutti aspetti che hanno fatto in modo che io crescessi anno dopo anno".

D’Ambrosio rivela che "in ogni squadra in cui ho giocato ho sempre dato il massimo e tutte mi sono rimaste dentro. Ma quando ero al Torino, essendo tifoso interista ho guardato la finale di Champions (2010) e una volta finita la partita mi sono detto che era lì che dovevo arrivare: nella squadra per cui ho sempre tifato".