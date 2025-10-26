L’Inter ci resta di legno. Pali e amnesie, il Napoli va Sulla vetta si siede Conte

Il sorpasso sul Milan lo compie il Napoli. È la squadra di Conte la nuova capolista della Serie A, in attesa di Sassuolo-Roma e del possibile aggancio dei giallorossi alla vetta. Dalle scorie del 6-2 di Eindhoven, i campani tirano fuori l’orgoglio ferito punendo 3-1 un’Inter che torna a lottare con i suoi tarli difensivi e stoppa il filotto di sette successi consecutivi, scivolando a -3. I nerazzurri vanno sotto prima dell’intervallo, pur destando un’impressione migliore, imprecano per due legni colpiti e un generoso rigore avverso, ma poi aprono il portone davanti agli affondi dell’avversaria, come in occasione delle altre due reti subite. "Non riesco a capire - dice Beppe Marotta nel post-gara parlando dell’episodio chiave -. Il Napoli ha legittimato la vittoria, ma quel rigore è determinante per gli equilibri".

La serata per Chivu è storta, i segnali arrivano presto e netti. Un colpo di testa di Bastoni fuori di un soffio, Lautaro che si divora un’occasione enorme. L’Inter si adagia ad un piccolo trotto che favorisce un Napoli reduce da una scoppola europea pesante. Praticamente al primo affondo, i partenopei passano su un rigore molto contestato dai nerazzurri (contrasto Mkhitaryan-Di Lorenzo in area, Mariani fischia su segnalazione del collaboratore) che De Bruyne trasforma nel vantaggio, accusando subito guai muscolari seri. Vanno fuori il belga e l’armeno quasi in contemporanea, sembra un grosso guaio per il Napoli, alla lunga lo sarà per l’Inter, perché i nerazzurri perdono completamente le misure difensive contro il cambio di assetto di Conte (dentro Olivera). Questo sebbene le opportunità non manchino, prima della pausa. Traversa di Bastoni, palo di Dumfries, un’altra grossa chance fallita da Lautaro in area.

È un demerito non pareggiare, con questa abbondanza, soprattutto se davanti a Sommer si lasciano voragini come sul 2-0 di McTominay e per il 3-1 di Anguissa. In mezzo l’inutile penalty di Calhanoglu per un mani di Buongiorno, tra le pochissime note offensive di una ripresa in crollo verticale. La scelta di Chivu di alzare la linea arretrata, senza centrali con doti di recupero in campo aperto, stavolta si rivela fatale. Acerbi si fa chiamare fuori zona da Neres e i podisti azzurri fanno a fette l’Inter, che non si presenta quasi più dalle parti di Milinkovic-Savic. Frattesi, Sucic e Luis Henrique per Barella, Calhanoglu e Dumfries sembrano tre cambi con vista sul turno infrasettimanale di mercoledì, quando al Meazza arriverà la Fiorentina.