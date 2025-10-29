L’Inter prova a rialzarsi. Chivu chiede gol a Lautaro per dimenticare il Napoli

Le statistiche di Lautaro Martinez. Il ritorno dell’urlo di San Siro. La certificazione dell’errore di Napoli. Nelle ore del silenzio dovuto per la tragedia che ha coinvolto Josep Martinez, Cristian Chivu individua i tre cardini per ritrovare l’immediato appuntamento con i tre punti contro la Fiorentina. Il volto è inevitabilmente quello del capitano. Cannoniere di squadra nell’anno solare con 21 reti all’attivo, numero uno assoluto nel 2025 in Champions League con 11 marcature. Nonostante quell’inquietudine che pare attraversare da mesi, le statistiche assolvono un “Toro“ parso non esente in almeno due occasioni al Maradona. Al suo fianco ballottaggio Pio Esposito-Bonny (con Sucic favorito in mediana), visto che Marcus Thuram potrebbe tornare arruolabile in Champions League con il Kairat.

L’udito, invece, si allieta dopo mesi del canto di San Siro. Quel che era nell’aria da tempo, complice anche il ritorno della Sud rossonera, è stato ufficializzato dalla tifoseria organizzata: "Secondo Anello Verde Milano sarà lo striscione dietro cui tutti i gruppi storici della Nord si riconosceranno, mantenendo intatte e preservate quelle caratteristiche di autonomia e identità che dà sempre li hanno contraddistinti". Per i cugini la “prima“ è stata fortunata, successo nel finale contro la Fiorentina grazie ad un rigore contestato. E allora ecco che il cuore nerazzurro cerca pace dopo la certificazione dell’errore di Napoli.

Il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo non era da rigore, il designatore Gianluca Rocchi a Open Var gerarchizza le responsabilità: "L’assistente è andato oltre i propri compiti, l’arbitro ha fischiato, il Var poteva intervenire". Gli audio al momento del contatto riportano il "nulla" da Lissone, il sicuro "ho visto" di Mariani, e l’improvviso "è rigore, è rigore" di Bindoni. Ulteriore specifica: "I rigori che cambiano le partite devono avere un livello alto (di contatto, ndr), questo era sotto soglia". No, al designatore quel "non possiamo toglierlo" del Var non è piaciuto. Torto subito, pagina da voltare. D’altronde Cristian Chivu è condannato dai numeri, tre ko in otto giornate li ribaltò solo la Juventus di Max Allegri esattamente dieci anni: la scalata non può che ripartire da questa sera con la Fiorentina. A costo di chiudere la gestione Pioli.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; L. Martinez, Esposito. All. Chivu.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, N. Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Pioli.