L’Inter U23 fa il bis. Fiordilino e Spinaccè. Stop Pergolettese

di Raffaele SistiCREMA (Cremona)Si ferma all’ora di pranzo la striscia di risultati utili della Pergolettese, superata 2-0 al Voltini dall’Inter U23, al secondo successo consecutivo in pochi giorni dopo quello nel recupero in casa della Virtus Verona. Battuta d’arresto per i ragazzi di patron Max Marinelli, da resettare immediatamente, anche se i padroni di casa non hanno sfigurato contro un avversario che ha mostrato qualità e organizzazione di gioco. Giovedì alle 18.30 la Pergolettese giocherà a Trento nel turno infrasettimanale, nello stesso giorno l’Inter U23 sarà tra le mura amiche dalle 20.45 contro la Triestina. La cronaca della partita: al 3’ bel colpo di testa di Cinquegrano, la palla esce di un niente. Tre minuti dopo Aidoo colpisce il palo a Calligaris battuto. Al 35’ nerazzurri in vantaggio con un tiro dalla distanza di Fiordilino (nella foto) che sorprende Cordaro. In chiusura di tempo il raddoppio: tiro di Spinaccè che si infila all’angolino alla sinistra dell’estremo difensore di casa. Nella ripresa i nerazzurri amministrano anche dopo il rosso al 60’ a Cocchi per doppia ammonizione, nel recupero viene espulso pure Corti al 97’ per fallo di reazione. Il triplice fischio sancisce la meritata vittoria dell’Inter U23, ora a quota 8 a -1 dai rivali di giornata.