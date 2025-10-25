L’Inter va a caccia dell’ottava meraviglia

Nella patria della canzone si va a cercare l’ottava giusta. Sette vittorie, ha messo in fila l’Inter, dopo aver incassato due sconfitte consecutive. Era poco più di un mese fa e le recite non erano canti gioia, ma simil De profundis. Tutto è cambiato, nell’approcciarsi alla trasferta di Napoli (si gioca oggi alle 18.00). I dubbi in valigia nel viaggio di ritorno dalla Torino bianconera si sono trasformati in certezze. Sia nelle sfide contro avversarie meno attrezzate, che in tenzoni complicate, come sabato scorso a Roma. Uno dei messaggi che Chivu ha lanciato alla truppa, nella conferenza stampa della vigilia, è che la partita di cartello vale quanto il confronto con la provinciale.

Subentra però l’inconscio, la regola per cui è più facile preparare mentalmente il faccia a faccia d’alta quota, piuttosto che affrontare la medio-piccola. Forse anche per questo, con una mossa che ha destato sorpresa, il tecnico nerazzurro ha dato un giorno di riposo al gruppo a 48 ore da Napoli-Inter, fissando un solo allenamento tra l’impegno di Champions e quello in campionato. "Mi devo giustificare? Siamo tornati alle 5 del mattino da Roma, abbiamo fatto tre giorni in Belgio, mi sembrava giusto far stare i giocatori con le famiglie. Il riposo è l’allenamento migliore", è la teoria di Chivu. Qualche buontempone nella sala attigua prova a fargli cambiare idea, tra urla e rumori molesti per disturbarne l’arringa. "Forse il riposo non ha fatto così bene...", sorride. Nel mentre una cimice si aggiunge alle azioni di disturbo, ma il tecnico mantiene la calma che aveva in campo e che sembra aver conservato, passando dalla maglia alla tuta.

Serenità non significa fidarsi delle difficoltà recenti del Napoli o delle assenze annunciate, da Hojlund, Lukaku e Lobotka passando per Meret, ultimo ad aggiungersi alla lista. "Non conta", afferma Chivu, che sopperirà all’infortunio di Thuram rilanciando Bonny, confermando in toto l’undici di partenza visto a Roma. Qualche statistica deve averla letta. Sa bene che la media punti di Conte nei confini nazionali è molto distante da quella tenuta in Europa. Il penultimo scudetto interista arrivò in un’annata nella quale la squadra chiuse ultima nel girone di Champions. In panchina c’era l’ex ct azzurro. Parte dei giocatori oggi a Milano sono gli stessi di quella rosa, quasi tutti hanno poi vissuto il testa a testa dello scorso campionato. "Non credo abbiano sassolini da togliersi e non servono motivazioni in più date dal fatto che lo affrontano...", taglia corto Chivu. Poter strappare tre punti al Maradona dovrebbe essere una spinta sufficiente.