Luis Enrique carica il PSG: “Se c'è qualcuno che merita di vincere siamo noi”

Parigi, 9 maggio 2025 – Da qualche giorno è iniziato il conto alla rovescia per la finale di Champions League. L'Inter, che si è qualificata in finale sconfiggendo il Barcellona nel doppio confronto, sfiderà il Paris Saint-Germain di Luis Enrique, che ha avuto la meglio sull'Arsenal. La partita che assegnerà la Coppa dalle grandi orecchie si giocherà il 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, stadio nella quale i nerazzurri hanno già giocato in questa edizione nell'andata dei quarti di finale contro i bavaresi lo scorso 8 aprile, dove si sono imposti 2-1 grazie ai gol di Lautaro Martinez e Frattesi. Per il PSG, invece, il primo ricordo che salta in mente ai tifosi quando si pronuncia la squadra bavarese non può non essere la finale di Champions persa nel 2020, quando l'allora squadra di Flick si impose grazie al gol di Coman. Nonostante manchino ancora più di tre settimane dal fischio d'inizio, lo scontro tra i parigini e i nerazzurri è già uno degli argomenti più caldi di questo finale di stagione, con Luis Enrique che, nella conferenza stampa di presentazione della sfida tra il Montpellier e il suo PSG (che si giocherà domani) ha parlato della finale contro l'Inter. Il tecnico spagnolo ha detto che, se c'è una squadra che meritava la finale della competizione e che merita la vittoria finale, quella non può che essere il PSG. Prima della delicatissima gara contro l'Inter, i parigini dovranno affrontare Montpellier e Auxerre in campionato, oltre che il Reims in finale di Coppa di Francia. Per quanto riguarda la Ligue 1 non ci sono dubbi: il Paris Saint-Germain è ormai sicuro della vittoria finale, perciò Luis Enrique ha concesso a sette giocatori una settimana di riposo: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Willian Pacho, Fabian Ruiz e Vitinha saranno “in ferie” fino a mercoledì prossimo. La scelta dell'allenatore strizza l'occhio ovviamente alla finale contro l'Inter, in quanto l'obiettivo è quello di avere a disposizione tutta la squadra ed evitare affaticamenti o infortuni. Tutto questo è possibile grazie alla vittoria in anticipo del campionato, mentre Inzaghi dovrà spremere i suoi fino all'ultimo, dato che l'Inter in Serie A si trova al secondo posto a -3 dal Napoli, e in queste ultime tre gare contro Torino, Lazio e Como dovrà cercare di recuperare i punti di svantaggio per bissare il successo dell'anno scorso.