Marotta protesta, Chivu no. L’arbitro divide i nerazzurri

Nessuna rabbia, ma fermezza. Al termine di un amaro Napoli-Inter, visto dal lato dei nerazzurri, i puntini sulle “i“ li mette Beppe Marotta, anche se con un punto di vista che non è quello di Cristian Chivu. E quando si presenta la massima carica, è il segnale che qualcosa non è andato per il verso giusto. Nello specifico, oltre al risultato, il rigore fischiato a favore degli avversari. "Non riesco a capire - afferma ai microfoni di Dazn -. Il Napoli ha legittimato la vittoria, quando vinci 3-1 c’è poco da discutere, ma l’episodio del rigore è determinante. L’arbitro non aveva fischiato, meglio di lui non poteva vedere nessuno. Poi assegna il rigore su segnalazione dell’assistente. Questa dinamica avrebbe richiesto l’intervento del Var. Rocchi ha detto “basta rigorini“, è normale per me chiedere chiarezza".

La risposta del Napoli è affidata ad Antonio Conte. "L’Inter appena può manda Marotta e da noi vengo io a parlare. Secondo me una grande squadra deve capire perché ha perso, creare alibi ai giocatori è totalmente nocivo. Col rispetto che ho per il direttore, lasci le cose a chi ha vissuto la partita. Io non ho mai chiesto ai miei dirigenti di intervenire". Il tecnico partenopeo parla anche del forte screzio con Lautaro durante la gara. Insulti, gestacci, probabili ruggini passate (i due hanno vissuto tra alti e bassi anche durante la comune esperienza a Milano) sfociate nell’episodio di ieri. "Quando giochi questo tipo di partite può accadere - prosegue - a me preme ricordare che in due anni all’Inter ho riportato il club a vincere dopo un decennio, fermando una striscia di nove scudetti consecutivi della Juve, che sapete per me cosa rappresenta. Lautaro è un ottimo giocatore, magari dal punto di vista umano non ci siamo conosciuti bene".

Alla fine, degli aspetti tecnici, parla giusto Chivu, che sulla questione arbitrale non si allinea al suo presidente e tira le orecchie anche a Martinez e compagni. "Non dobbiamo trovare alibi, il mio approccio è questo. Abbiamo preso due pali, poi siamo andati sotto e abbiamo perso equilibrio, ciò nonostante abbiamo riaperto la gara. Dopo si sono sprecate energie a litigare con la loro panchina e da quel momento non siamo stati lucidi. Non si può prendere un gol come il 3-1. Però sono ancora più fiducioso, dopo un primo tempo così. La presa di posizione della società? Il mio approccio è questo, so che lotto da solo, ma in Italia siamo sempre abituati a lamentarci e non dobbiamo farlo". Mattia Todisco