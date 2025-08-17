Marotta sposa l’Inter. Presidente e azionista

Nella storia dell’Inter c’era già di diritto. Due scudetti vinti da dirigente, una nomina da Presidente il 4 giugno dello scorso anno, ora Beppe Marotta è diventato anche uno degli azionisti del club, con una quota del 2%. L’annuncio è arrivato ieri tramite le pagine ufficiali della società nerazzurra. Una mossa con cui, si legge nella nota di ieri mattina, "sia Marotta, sia i fondi gestiti da Oaktree Capital Management, hanno inteso rafforzare la loro partnership". Parliamo di una “fetta“ dell’azienda che può valere una ventina di milioni di euro, quando e se verrà ceduta sul mercato. Ad oggi, sebbene sia nella normalità delle cose che un fondo di private equity pensi a una possibile vendita a breve-medio termine del club, non ci sono però avvisaglie di un possibile addio degli americani.

Al contrario, quella in corso è la prima estate dopo diversi anni in cui l’Inter chiuderà la campagna acquisti con un investimento importante e non con la ricerca dell’equilibrio tra entrate e uscite che ha caratterizzato la gestione Suning e la prima sessione di mercato di Oaktree, poche settimane dopo l’escussione del pegno dall’ex presidente. Nelle ultime due settimane a disposizione, prima della deadline, Marotta spera di poter annunciare un altro colpo importante. Non sarà Manu Koné, per il quale la trattativa con la Roma non è mai partita: i Friedkin hanno stoppato sul nascere la partenza del centrocampista, avendo percepito la contrarietà della piazza giallorossa.

È invece ancora possibile arrivare a Lookman, che resta lontano da Bergamo e intenzionato a vestire il nerazzurro, ma a Milano. L’Inter è in posizione di attesa, con tutti i rischi del caso, dato che nel frattempo si riducono anche le possibilità di poter arrivare alle possibili alternative. Vedi Nkunku, per il quale si è fatto avanti il Bayern Monaco. Chivu vorrebbe poter abbracciare l’anglo-nigeriano per il nascente 3-4-2-1 e qualora dovesse partire un difensore (Pavard piace ai sauditi del Neom Sc e al Galatasaray) ci sarà da pensare anche a un possibile innesto in retroguardia. Leoni e De Winter, che piacevano entrambi agli uomini mercato nerazzurri, si sono però già accasati altrove.