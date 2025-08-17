Marotta sposa l’Inter. Presidente e azionista
Ha ottenuto il 2% delle quote del club, il valore si aggira sui 20 milioni di euro. Mercato, Lookman rimane una pista calda. La Roma non molla Manu Koné.
Nella storia dell’Inter c’era già di diritto. Due scudetti vinti da dirigente, una nomina da Presidente il 4 giugno dello scorso anno, ora Beppe Marotta è diventato anche uno degli azionisti del club, con una quota del 2%. L’annuncio è arrivato ieri tramite le pagine ufficiali della società nerazzurra. Una mossa con cui, si legge nella nota di ieri mattina, "sia Marotta, sia i fondi gestiti da Oaktree Capital Management, hanno inteso rafforzare la loro partnership". Parliamo di una “fetta“ dell’azienda che può valere una ventina di milioni di euro, quando e se verrà ceduta sul mercato. Ad oggi, sebbene sia nella normalità delle cose che un fondo di private equity pensi a una possibile vendita a breve-medio termine del club, non ci sono però avvisaglie di un possibile addio degli americani.
Al contrario, quella in corso è la prima estate dopo diversi anni in cui l’Inter chiuderà la campagna acquisti con un investimento importante e non con la ricerca dell’equilibrio tra entrate e uscite che ha caratterizzato la gestione Suning e la prima sessione di mercato di Oaktree, poche settimane dopo l’escussione del pegno dall’ex presidente. Nelle ultime due settimane a disposizione, prima della deadline, Marotta spera di poter annunciare un altro colpo importante. Non sarà Manu Koné, per il quale la trattativa con la Roma non è mai partita: i Friedkin hanno stoppato sul nascere la partenza del centrocampista, avendo percepito la contrarietà della piazza giallorossa.
È invece ancora possibile arrivare a Lookman, che resta lontano da Bergamo e intenzionato a vestire il nerazzurro, ma a Milano. L’Inter è in posizione di attesa, con tutti i rischi del caso, dato che nel frattempo si riducono anche le possibilità di poter arrivare alle possibili alternative. Vedi Nkunku, per il quale si è fatto avanti il Bayern Monaco. Chivu vorrebbe poter abbracciare l’anglo-nigeriano per il nascente 3-4-2-1 e qualora dovesse partire un difensore (Pavard piace ai sauditi del Neom Sc e al Galatasaray) ci sarà da pensare anche a un possibile innesto in retroguardia. Leoni e De Winter, che piacevano entrambi agli uomini mercato nerazzurri, si sono però già accasati altrove.
