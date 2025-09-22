Martinez è pronto. L’energia di Esposito. Acerbi controlla
MARTINEZ 7. Buona guardia, prezioso quando rilancia rapido con le mani. I piedi sono una garanzia, e su Pinamonti si fa trovare pronto.
AKANJI 6,5. Perfetto nelle coperture e in chiusura. Non sbaglia niente.
ACERBI 6. Ha i lati ben coperti, gioca una gara in controllo.
AUGUSTO 7. Parte con una sgroppata che va vicinissima al vantaggio, poi tiene bene la posizione. Colossale l’occasione nella ripresa, poi la chiude.
DUMFRIES 6,5. Propizia una bella occasione per Esposito, si fa male nel primo tempo.
BARELLA 6,5. Guida alla perfezione la transizione del vantaggio. Nella ripresa sbaglia ad allargare su Dumfries rinunciando ad una buona conclusione.
CALHANOGLU 6,5. Di nuovo molto basso a chiedere palla e a leggere anche tra linee per i compagni.
SUCIC 6,5. Due ottime transizioni, in una manda in rete Dimarco, in un’altra al tiro Calhanoglu.
DIMARCO 6,5. Due palle in avvio, una la metta in rete. Non sempre perfetto in fase di copertura sulla sinistra, ne esce comunque bene, manca il tris nel finale.
THURAM 6. Una buona occasione, che manda fuori di un nulla.
ESPOSITO 7. “Alla Lautaro” lancia l’azione del vantaggio, poi gestisce alla grande un pallone in area e sfiora il raddoppio. Gli manca solo il gol.
ALL. CHIVU 7. Quando la sua Inter gioca alla “Inzaghi” crea tanto e va in gol. Ormai suo lo schema con la punta a lanciare il contropiede a centrocampo, la squadra sbaglia solo troppo.
Luis Henrique 6,5. Un cross e una conclusione. Pimpante. Lautaro 6. Una buona sponda. Frattesi 6. Gli soffiano una rete scacciapensieri. Bonny sv.
Voto squadra 7.
a.l.m.
