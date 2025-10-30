Martinez oltre la tragedia. Lo spagnolo è tornato ad Appiano. A sorpresa il portiere si allena. Psicologo e società con il giocatore

"Un fatto grave e delicato". Beppe Marotta esprime nelle sue parole, pronunciate nella mattinata di ieri, lo stato d’animo interno all’ambiente interista per quanto avvenuto martedì mattina, dopo l’incidente che ha visto coinvolto Josep Martinez, portiere nerazzurro indagato per omicidio stradale dopo l’investimento di Paolo Saibene, 81 anni. Secondo le prime indagini l’uomo, che viaggiava su una carrozzina elettrica, avrebbe invaso la carreggiata su cui stava transitando il calciatore spagnolo, che accortosi dell’accaduto si è fermato per sincerarsi delle condizioni di Saibene. I soccorsi sono però risultati vani. "Siamo vicini alla famiglia della persona deceduta e lo siamo anche nei confronti del nostro giocatore, che conosciamo benissimo. Sono disgrazie che purtroppo fanno parte delle cose quotidiane. Spero che si possa trarre un beneficio anche da questa tragica situazione", ha detto ancora ieri il massimo dirigente nerazzurro.

Il giocatore non era tra i convocati della partita di ieri sera a San Siro, da capire se lo sarà per Verona-Inter di domenica alle 12.30. Chivu, che già non dispone di Raffaele Di Gennaro per un infortunio piuttosto importante allo scafoide carpale del polso destro, ha chiamato ieri in panchina l’estremo difensore dell’Inter U23, Alessandro Calligaris, e quello della Primavera, Alain Thao. Martinez era stato invece dispensato dagli allenamenti fino al termine della settimana in corso, ma ha deciso di recarsi lo stesso ieri al centro sportivo per svolgere una seduta di scarico coi preparatori. Chi lo ha incontrato ad Appiano in questi giorni racconta di un ragazzo sotto shock per quanto avvenuto, che nell’immediatezza del fatto a malapena riusciva a proferire parola.

Il club ha messo subito a disposizione dell’estremo difensore uno psicologo e un avvocato per quelle che sono e saranno le ripercussioni del caso a livello emotivo e legale. La tragedia ha spinto Chivu e la società a cancellare la conferenza stampa della vigilia di Inter-Fiorentina, prevista due giorni fa, e a mantenere un profilo sobrio anche nella giornata di ieri, in occasione della partita contro la formazione viola. Il ragazzo, che già usava i social network con una certa parsimonia, ha invece deciso di chiudere temporaneamente tutti i canali ufficiali.