Mehdi Taremi bloccato dal conflitto Iran-Israele: addio al Mondiale per club

Era il 12 giugno di quattro anni fa, nel 2021, quando durante gli Europei il centrocampista nerazzurro Christian Eriksen fu colpito da un attacco cardiaco. Sopravvisse, ma per via delle norme italiane quell’incidente mise praticamente fine alla sua carriera in Serie A.

Quattro anni dopo, più o meno negli stessi giorni, è arrivata la notizia del mancato imbarco di Mehdi Taremi per gli Stati Uniti, dove avrebbe dovuto partecipare al Mondiale per club. L’evoluzione del conflitto tra Iran e Israele ha fatto sì che fossero bloccati i voli per i civili e l’attaccante non ha potuto raggiungere la California da Teheran. Una volta in aeroporto è stato respinto dalle autorità e ha poi raggiunto un luogo sicuro dove si trova in queste ore in attesa di sviluppi. Da ieri è però certo che non farà parte della squadra al Mondiale, nemmeno nei giorni a seguire. Qualora la guerra dovesse persistere sarà per lui complicato persino tornare in Italia, il che probabilmente stopperebbe sine die il suo percorso in nerazzurro, proprio come accadde a Eriksen.

Già si parlava di un possibile addio all’Inter, ma per ragioni di mercato. A Taremi è rimasto un anno di contratto a 3 milioni netti di ingaggio, dopo una prima stagione con sole tre reti all’attivo. Era ed è determinato a rifarsi, tornando ai livelli toccati nel Porto, quelli che hanno convinto l’Inter a portare su di lui. Oggi, però, la priorità è uscire indenni dal conflitto. La conseguenza per Chivu (presentato ieri) è che il reparto offensivo si restringe ai soli Lautaro, Thuram, Valentin Carboni e i due Esposito, Sebastiano e Francesco Pio. Quest’ultimo non sarà a disposizione almeno per la fase a gironi, a causa di un problema a un ginocchio che si porta dietro dai playoff di Serie B disputati con lo Spezia.