Micki dà vivacità. Altalena Asllani. De Vrij attento

SOMMER 6. Attento ad evitare un nuova beffa in pieno recupero.

DARMIAN 6. La sua deviazione sul tiro di Watanabe risulta decisiva.

DE VRIJ 6. Più impegnato in impostazione che in contrasto.

C. AUGUSTO 5. Saltato come un birillo da Kaneko sull’1-0. Male anche quando avanza.

L. HENRIQUE 6. Prova a saltare l’uomo, forse lo fa meno del dovuto. Regala un’occasione d’oro ai nipponici in contropiede.

BARELLA 6. Tocca palloni a profusione, spesso in orizzontale o con i cambi di gioco verso Dimarco, precisi ma alla lunga non così utili alla causa.

ASLLANI 5,5. Mette in testa un gran pallone a Lautaro. Poi va sull’altalena: nei momenti chiave pecca di incisività.

DIMARCO 5,5. Il primo errore sul gol subito è il suo.

S. ESPOSITO 5. Troppo tenero. Manca un’altra occasione.

ZALEWSKI 5,5. Non aiuta a dovere Carlos Augusto quando Kaneko entra in area e crea i presupposti del vantaggio nipponico. Davanti produce qualcosa, non abbastanza.

L. MARTINEZ 7. Un cuore grande così. Prende una traversa nel primo tempo e va a bersaglio in rovesciata nel secondo.

All. CHIVU 6,5. Aveva chiesto incisività e invece l’Inter prende gol per eccessiva sufficienza. Le prova tutte e vince con un subentrato.

Mkhitaryan 6,5. Si divora un gol, ma il suo ingresso dà vivacità ed equilibrio.

P. Esposito 6. Meglio del fratello: più volte al tiro.

Bastoni 6,5. Scodella cross: alla lunga ha ragione.

V. Carboni 7. Non giocava da ottobre, trova un gol che pesa un quintale.

Sucic 6. Mette lo zampino nell’assalto finale.

VOTO INTER 6.M.T.