Mondiale per Club, Inter-Urawa Reds: orari tv e probabili formazioni. Chivu senza Thuram

Seattle, 20 giugno 2025 – Una partita da vincere, per non rischiare una eliminazione precoce. Archiviato il pareggio con il Monterrey all’esordio, l’Inter di Christian Chivu affronterà sabato, nella serata italiana, i giapponesi dell’Urawa Reds, sconfitti nella prima partita per 3-1 dal River Plate. Per i nerazzurri c’è già la necessità di conquistare tre punti per non ritrovarsi spalle al muro nell’ultimo match contro gli argentini, peraltro il più difficile del girone. Per il neo tecnico ancora l’intoppo di un altro problema fisico per Marcus Thuram, affaticamento muscolare, e la necessità di trovare un partner per Lautaro Martinez, in più l’insidia Galatasaray su Hakan Calhanoglu, che probabilmente partirà dalla panchina. Situazione non ideale per una partita che può essere già decisiva, con il River in testa nel girone con 3 punti, poi appunto Inter e Monterrey con 1 e Urawa a zero: un successo consentirebbe ai nerazzurri di gestire meglio la terza e ultima sfida del girone, prendendosi probabilmente il destino nelle proprie mani.

Gli avversari

Gli Urawa Reds sono una formazione molto titolata in Giappone. La squadra di Saitama, infatti, ha vinto per 5 volte il campionato, ma da quando è diventato professionistico, cioè dal 1992, lo ha conquistato una sola volta nel 2006. La presenza al Mondiale è dovuta al successo ottenuto nella Champions League AFC nel 2023 sull’Al Hilal e in generale i Reds hanno vinto per tre volte quella competizione, confermandosi squadra di rango internazionale in quella confederazione. In campionato, invece, gli Urawa Reds sono attualmente quarti a meno sette dalla capolista Kashima (che ha una partita in meno).

Probabili formazioni

Come detto, non dovrebbe essere della sfida Marcus Thuram, appiedato da un affaticamento, così Esposito si candida ad affiancare il capitano Lautaro nel classico 3-5-2 ereditato dall’epoca inzaghiana. In difesa, Pavard, de Vrij e Bastoni, con Henrique e Dimarco esterni a tutta fascia, mentre Asllani sarà in regia con Barella e Mkhitaryan ai lati. I giapponesi dovrebbero schierarsi con il 4-2-3-1 con Ishihara, Danilo, Boza e Ogiwara davanti a Nishikawa, poi Yasui e Gustafson a centrocampo, con Kaneko e Watanabe esterni. In mezzo, Savio da raccordo dietro la punta Matsuo. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; S. Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu. URAWA RED DIAMONDS (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Ogiwara; Yasui, Gustafson; Kaneko, Savio, Watanabe; Matsuo. All. Skorza.

Dove vederla in tv

Il secondo match del Gruppo E tra Inter e Urawa Reds si disputa sabato 21 giugno con calcio d'inizio alle ore 21 in Italia, presso lo stadio Lumen Field di Seattle. Prevista la doppia diretta tv. A pagamento sarà Dazn a trasmettere la sfida con telecronaca di Radio Mastroianni e Andrea Stramaccioni. Live in chiaro su Canale 5 con telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin.