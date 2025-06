Mondiale per club, Lautaro salva l’Inter: 1-1 col Monterey

Los Angeles, 18 giugno 2025 – Una prima tra luci e ombre per Christian Chivu sulla panchina dell’Inter. L’esordio del neo tecnico è un pareggio nella prima giornata del Gruppo E del mondiale per club contro i messicani del Monterrey. Persistono le amnesie difensive dei nerazzurri, passati in svantaggio grazie al solito e immarcescibile Sergio Ramos, ma il capitano Lautaro Martinez ha sistemato le cose, impattando la sfida e tenendo l’Inter in corsa per gli ottavi. In testa è balzato il River che ha sconfitto 3-1 l’Urawa Reds.

Lautaro risponde a Ramos. Palo di Canales

Chivu ha deciso di ripartire dal modulo di Inzaghi, il 3-5-2, ma con diverse novità. Esposito ha affiancato Lautaro in avanti, mentre sulle fasce c’erano Darmian e Carlos Augusto con Asllani a far da regia. Ritmi da calcio estivo, d’altronde si gioca a fine stagione col caldo, così a metà primo tempo Ramos, come sempre in carriera, ha il tempismo giusto su sviluppi di corner per mandare in vantaggio i suoi. Poco prima, invece, l'occasione era capitata sui piedi di Darmian. Preso lo schiaffo, l’Inter ha provato a svegliarsi, alzando il baricentro e sfruttando soprattutto l’atletismo di Carlos Augusto che prima ha servito Esposito, niente da fare, poi assistito Lautaro, che invece ha trovato il pari sul finire del primo tempo. Nella ripresa i nerazzurri hanno peccato un po’ nella velocità di manovra, ma anche grazie ai cambi qualcosa si è visto. I nuovi Sucic e Luiz Henrique si sono fatti trovare pronti, e anche l’innesto di Thuram ha dato verve alla squadra che ha sicuramente pressato di più facendosi apprezzare maggiormente. Qualcosa è mancato davanti in termini di realizzazione, Barella ha avuto la sua occasione, così come Lautaro verso il finale di partita, girata a lato, ma dietro si sono viste ancora delle disattenzioni e il palo di Canales ha messo i brividi alla panchina. In pieno recupero, invece, un altro spavento con Deossa che ha avuto la palla buona per il clamoroso 2-1: sospiro di sollievo. L’uno a uno, dunque, soddisfa sicuramente di più i messicani, mentre l’Inter vivrà una partita decisiva il 26 giugno, alle 3 di notte, contro gli argentini del River Plate. L’analisi a fine match di Chivu: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, le rotazioni hanno messo in difficoltà l’avversario e noi potevamo attaccare meglio la linea per evitare il fuorigioco. Nel secondo tempo siamo stati un po’ più lenti nel palleggio e ci è mancata cattiveria sotto porta. Ci è mancata forse un po’ di verticalità, ma la squadra ha dato il massimo”.