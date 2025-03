Inter-Monza, Inzaghi con Correa: probabili formazioni e orari tv

Bologna, 7 marzo 2025 – Può essere un turno spartiacque nella lotta allo Scudetto. L’Inter, nonostante l’emergenza, è passata di autorità a Rotterdam e ha guadagnato fiducia in questo rush finale primaverile che vede la squadra di Inzaghi in lotta su tre fronti, mentre tutte le rivali sono fuori dalle coppe. L’Atalanta è stata eliminata dal Bologna in Coppa Italia e dal Bruges in Champions, la Juve dal Psv e dall’Empoli e il Napoli non ha preso parte alle coppe europee venendo eliminato dalla Lazio in Coppa Italia.

Insomma, tutte le fatiche sono per l’Inter che però ospita nel prossimo turno di campionato il Monza ultimo: è una ghiotta possibilità. Infatti, a Torino c’è lo scontro diretto tra Juve e Atalanta (chi perde si chiama fuori dallo Scudetto?) e anche il Napoli ha un delicato match interno contro la Fiorentina in lotta per l’Europa. Due buone notizie per Inzaghi che recupera Carlos Augusto e probabilmente anche Zalewski, arginando l’emergenza sulla fascia sinistra acuita anche dallo stop di Dimarco.

Per il Monza, invece, c’è da fermare l’emorragia con quattro sconfitte nelle ultime cinque e il ritorno in panchina di Sandro Nesta, tra l’altro ex milanista. La salvezza appare irraggiungibile ed è distante nove punti con il Parma a quota 23, ma serve almeno salvare l’onore in questo finale di stagione.

Probabili formazioni

Dopo le fatiche di Rotterdam, Inzaghi proverà ruotare qualche uomo e dovrebbero esserci i rientri di Carlos Augusto e Zalewski, per dare alternative a sinistra con l’infortunio di Dimarco. Possibili rotazioni anche in avanti con Lautaro che dovrebbe rifiatare. In difesa, torna Bisseck titolare come braccetto di destra con De Vrij e Bastoni a completare il reparto. In mezzo, Calhanoglu si prende la regia con Frattesi e Mkhitaryan a supporto, mentre in fascia spazio a Dumfries e Carlos Augusto, che dovrebbe rendersi disponibile. In avanti Correa pronto ad affiancare Marcus Thuram, mentre Lautaro Martinez dovrebbe partire dalla panca. Nel Monza 3-5-2 con gli ex D’Ambrioso e Palacios assieme a Izzo in difesa, esterni Birindelli e Kyriakopoulos, in mezzo Pereira, Bianco e Zeroli. In attacco Dany Mota farà coppia con Keita Balde.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Augusto; Correa, Thuram. All. Inzaghi. MONZA (3-5-2): Turati; D'Ambrosio, Izzo, Palacios; Birindelli, Pedro Pereira, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Keita Balde, Dany Mota. All. Nesta.

Precedenti

Sono solo dodici i precedenti totali tra Inter e Monza con uno score di 7 vittorie nerazzurre, 3 pareggi e 2 successi brianzoli. Il primo precedente risale alla Coppa Italia 1957/1958 con la netta vittoria del Monza 1-4 a Milano, mentre la prima vittoria dell’Inter risale alla stessa manifestazione il 29 giugno 1958 per 1-3 in trasferta. Per quanto riguarda le sole partite a Milano il bilancio è di 3 vittorie interiste e 2 vittorie monzesi. Oltre a quella 1-4 sopracitata, il Monza ha vinto a San Siro il 15 aprile 2023 per 0-1 con gol di Caldirola nel finale. L’anno scorso, invece, i nerazzurri vinsero 2-0 il 19 agosto 2023 con doppietta di Lautaro Martinez. Le statistiche Opta. Dopo 27 giornate non era mai successo nell’era dei tre punti a partita che ci fossero appena sei punti di distanza tra la capolista, l’Inter, e la quarta, la Juventus. Nerazzurri in un momento di campionato non floridissimo. La squadra di Inzaghi non ha vinto quattro delle ultime sei partite (due pareggi e due sconfitte): tanti match senza successi quanti quelli registrati nelle precedenti 17 gare giocate nel torneo (3N, 1P). Nella partita di sabato a San Siro ci saranno di fronte la terza peggior difesa della Serie A e il miglior attacco: 60 i gol fatti dall’Inter e 45 quelli subiti dal Monza.

Nesta: “Giocheremo contro una squadra fortissima”

Monza ultimo, ma non per questo smetterà di lottare. Il messaggio di Sandro Nesta parte proprio da qui: dall’orgoglio. La partita appare impossibile, ma i brianzoli ci proveranno con le loro armi: “Giocheremo in un grande stadio e contro una squadra fortissima – le sue parole – Servirà la giusta mentalità e lo stimolo di giocare una partita di questo livello. Non dobbiamo guardare la classifica e noi andremo a fare la nostra partita, con l’intento di provare a vincere nonostante le difficoltà”.

Per Nesta si prospetta una gara di sofferenza, ma non vuole che i suoi restino novanta minuti a difendere sperando di non prendere gol: “Dobbiamo trovare un equilibrio, aspettarli non è la strada giusta perché prima o poi un gol lo prendi – ancora Nesta – Se stai sempre basso contro l’Inter non ne esci e da parte nostra abbiamo recuperato Caprari e pure Pessina verrà con noi anche se non è ancora pronto per giocare”. Resta però la difficoltà di dover preparare una partita con l’ultimo posto in classifica e chance di salvezza ridotte al lumicino: “Dobbiamo puntare sull’orgoglio perché non possiamo accettare di retrocedere così. Può succedere di tutto ma è nostro dovere combattere tutti i giorni. Non possiamo né mollare né staccare la spina”.

Dove vederla in tv

Il match tra Inter e Monza si gioca sabato 8 marzo alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza in San Siro Milano. Doppia diretta tv per la sfida tra nerazzurri e brianzoli: live sulla piattaforma Dazn, ma anche sui canali Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 4K, 213, e Sky Sport 251. In streaming su Sky Go. Per quanto riguarda i telecronisti, su Dazn ci saranno Dario Mastroianni e Andrea Stramaccioni, mentre su Sky toccerà ad Andrea Marinozzi e Massimo Gobbi.