L’Inter piange Ernesto Pellegrini: lo scudetto con il record di punti, le due Coppe Uefa e la passione per i campioni tedeschi

Milano, 31 maggio 2025 – La notizia arriva proprio nella giornata in cui la sua Inter si gioca una finale di Champions League. Ernesto Pellegrini, presidente del club nerazzurro dal 1984 al 1995, è morto all'età di 84 anni.

A capo di un impero nel mondo della ristorazione, che portava il suo nome, ha fatto la storia della società vincendo uno Scudetto, quello del 1988/'89, da presidente della squadra passata alla storia come "l'Inter dei record", avendo realizzato un primato imbattuto nell'epoca dei due punti a vittoria (58 a fine campionato). Inoltre una Supercoppa Italiana, sempre nel 1989, e due Coppe Uefa, nel 1991 e 1994, prima di passare la mano un anno dopo a Massimo Moratti.

"Ci ha lasciato il Presidente Ernesto Pellegrini. Per undici anni ha guidato l’Inter con saggezza, onore e determinazione, lasciando una impronta indelebile nella storia del nostro Club. FC Internazionale Milano e tutto il popolo nerazzurro si stringono attorno ai suoi familiari", è il messaggio del club sui propri canali ufficiali.

Pellegrini è rimasto sempre legatissimo al mondo interista, tanto che qualche anno fa si era parlato addirittura di un suo ritorno come proprietario (che poi sfumò) nel momento in cui stava finendo l'epoca dei mecenati, col passaggio da Moratti a Thohir e successivamente a Suning. Da presidente, ha avuto il merito di portare all'Inter tanti campioni, soprattutto dalla Germania, dove oggi la sua squadra del cuore disputerà la finale con il lutto al braccio.

Fu Pellegrini ad acquistare Karl-Heinz Rummenigge, due volte Pallone d'Oro prima di approdare a Milano, dove gli infortuni lo frenarono un po'. Sempre l'allora presidente prese Lothar Matthaus, che invece trionferà nel premio individuale di France Football nel 1990, dopo aver vinto lo Scudetto in nerazzurro e il Mondiale con la sua nazionale.

Un successo arrivato nella rassegna italiana grazie a un rigore in finale di Andreas Brehme, morto pochi mesi fa, altro grande acquisto di quell'era da parte di Pellegrini. Di quella Germania, in ultimo, faceva parte Jurgen Klinsmann, arrivato all'Inter subito dopo il trionfo tricolore e che conquisterà la Coppa Uefa '91.

Nel mondo del calcio Pellegrini è stato anche premiato di recente dall'Alcione, da un anno arrivato per la prima volta nel professionismo. È infatti stato, molto prima dell'avventura nerazzurra, il secondo presidente in ordine cronologico per gli arancioni, che hanno quindi voluto omaggiare l'ex dirigente con una targa, nel giorno della festa per la promozione in C, all'Arena Civica.