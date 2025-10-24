Napoli-Inter, sfida scudetto dopo le polemiche. Atto secondo al Maradona tra Conte e Chivu

Cinque mesi dopo, sarà di nuovo faccia a faccia. Antonio Conte, padrone di casa domani al Maradona in qualità di allenatore del Napoli; Cristian Chivu, ospite alla guida dell’Inter. Con un solo precedente alle spalle, del 18 maggio scorso. Una partita a nervi tesi in cui ad esultare fu soprattutto il tecnico dei partenopei, nonostante il pareggio al triplice fischio. Con il contemporaneo e identico segno in schedina di Inter-Lazio, infatti, il Napoli vide più vicino il traguardo tricolore a 90’ da fine campionato, mentre l’avversario aveva ancora una salvezza da centrare col Parma, obiettivo agguantato nel fine settimana successivo.

Dalla sfida a nervi tesi venne fuori un finale rovente, un rigore dato e poi tolto al Napoli, i due tecnici espulsi dopo un vivace “scambio di opionioni“ tra le due panchine. Oggi Conte non parlerà, lo ha già fatto nel post-partita del 6-2 ad Eindhoven e sta concentrando tutti i suoi sforzi sui metodi per ritrovare la compattezza e l’ardore perduti. Chivu sarà invece regolarmente in sala stampa ad Appiano: il suo predecessore, Inzaghi, spesso marcava visita nelle settimane con un impegno di Coppa nel mezzo, ma il rumeno ha finora deciso di non saltare l’appuntamento della vigilia e chissà che non ci sia modo di tornare sui fatti della scorsa primavera. Allora, al fianco dell’allenatore degli emiliani, c’era Antonio Gagliardi come collaboratore, un passato anche in nazionale proprio all’epoca del Conte commissario tecnico e tra i protagonisti dello scontro verbale del Tardini. Non è tra coloro che hanno seguito Chivu a Milano.

Nelle fila dei nerazzurri ci sono anche tesserati che di Conte hanno un ottimo ricordo e che tuttora riconoscono l’importanza di aver incrociato il loro vecchio tecnico nel percorso. Bastoni deve le sue prime apparizioni da titolare all’Inter, dopo le quali non ha praticamente più perso i gradi, all’ormai prossimo avversario: fu colui che lo convinse a restare in estate, quando voleva andare a cercare minuti altrove, e mantenne la promessa di dargli il giusto spazio, ricavandone ampia restituzione della fiducia concessa. Barella venne acquistato dal Cagliari in concomitanza col primo campionato a Milano di Conte ed è con la sua guida che ha fatto lo step definitivo verso l’attuale status. Lo stesso Lautaro, che pure ha avuto dei forti screzi per delle sostituzioni non gradite (il giorno dopo un Inter-Roma i due scherzarono a favore di camera indossando dei guantoni per un finto match di pugilato) è passato grazie a Conte da alternativa a Icardi con Spalletti a pedina cardine al fianco di Lukaku, formando una coppia d’attacco fondamentale per il 19° scudetto.