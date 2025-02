Vigilia di Napoli-Inter, Inzaghi vuole una partita perfetta. Thuram provato fra i titolari

Milano, 28 febbraio 2025 – Gara cruciale per l'Inter, domani – sabato 1 marzo – alle 18 in casa del Napoli. Simone Inzaghi parla in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno del Maradona.

"Si incontrano le prime due in classifica, bisogna fare i complimenti a noi e al Napoli per il percorso. Sarà una partita importante, anche se non decisiva. Ci vorrà un'ottima Inter di fronte a un avversario di assoluto valore. Psicologicamente può spostare tantissimo, la partita è complicata ma sappiamo qual è stato il nostro percorso – dice l'allenatore – Negli scontri diretti non stiamo facendo come negli anni passati. In queste gare bisogna essere perfetti per portarle a casa e finora non lo siamo stati. Ci auguriamo che domani si possa fare uno step in più. I ragazzi hanno lavorato bene dopo la gara di Coppa in cui abbiamo speso energie. In questi giorni abbiamo lavorato su dove dobbiamo migliorare. Già contro la Juve abbiamo fatto un buon match, ma non è bastato per cui dobbiamo fare di più".

La lista degli indisponibili

Il tecnico ha qualche defezione con cui dover fare i conti. "Abbiamo quattro indisponibili: Sommer, Darmian, Carlos Augusto e Zalewski e gli ultimi tre sono tutti nello stesso ruolo per cui potrebbe esserci un cambio di sistema come abbiamo fatto in corsa in Coppa Italia - sottolinea Inzaghi -. Come quinti ho provato anche Frattesi e Correa, so che Pavard e Bisseck possono farlo. Thuram? Ieri e oggi ha fatto un buon lavoro. Domani vedremo se partirà dall'inizio. Oggi l'ho provato negli undici, ma non è detto giochi da subito".

Lautaro e la presunta blasfemia

In conferenza si torna anche sulla vicenda della presunta bestemmia di Lautaro Martinez contro la Juventus che potrebbe portare a un'ammenda per il giocatore e il club. "Quando c'è di mezzo l'Inter c'è sempre qualche parola in più. Avevo parlato qualche settimana fa perché mi sentivo di difendere i miei ragazzi e la mia società che sono straordinari. Non mi piaceva come veniva descritto l'ambiente fuori e l'ultima cosa è quella di Lautaro. Non gli ho mai sentito dire nemmeno una parolaccia. Può capitare a tutti, compreso l'allenatore, io Lautaro in tre anni e mezzo non l'ho mai sentito. Però andiamo avanti e lasciamo questo alle spalle, il ragazzo l'ho visto concentrato anche se so che ascolta e sente tutto".

Nella lotta scudetto Inzaghi non esclude nemmeno la Juventus, oltre a Napoli, Inter e Atalanta: "L'ho detto già a fine gennaio, la classifica è corta. Non tralascio Juventus e Lazio che possono rientrare. Con l'ultima vittoria dei bianconeri la classifica si è accorciata ulteriormente".

Le probabili formazioni

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

Inter (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L. Martinez. All. Inzaghi. ARBITRO: Doveri. DIRETTA TV: ore 18 su Dazn.