Nuova Inter, il momento di osare. Test Fluminense con rischio fulmini

Nel prepararsi per Inter-Fluminense, Cristian Chivu lavorerà su ciò che può controllare. Non il rebus legato al meteo ballerino, quindi. Un calar di fulmini che a Charlotte ha appena reso un’odissea Benfica-Chelsea, gara il cui triplice fischio è arrivato quasi cinque ore dopo quello d’inizio, con una lunga sospensione nel mezzo. Fulmini e vento forte potrebbero essere tra i protagonisti al Bank of America, lo stesso stadio della sfida tra lusitani e britannici, teatro del confronto odierno.

Serviranno, all’occorrenza, nervi ancor più saldi di quelli già richiesti per affrontare una partita sul palcoscenico mondiale, contro un avversario che ha fermato sul pari senza reti il Borussia Dortmund e che magari non abbonda in nomi di grido, ma ha esperienza da vendere. Il portiere Fabio ha 44 anni, il pilastro della difesa 40 ed è quel Thiago Silva che oggi sentirà odore di derby, data la militanza rossonera. Si era fermato alla vigilia dell’incontro con il Mamelodi Sundowns, sarà di nuovo tra i convocati insieme all’altro recuperato Soteldo. L’unico indisponibile per Renato Portaluppi, un altro già visto alle nostre latitudini, è Otavio. L’attuale tecnico del Fluminense giocò una sola stagione a Roma a fine anni ’80 e fu un clamoroso flop, ma in patria ha raccolto soddisfazioni: è l’unico brasiliano ad aver vinto la Libertadores sia da calciatore che da allenatore. Guida una squadra che in 14 precedenti con le italiane non ha mai perso (10 vittorie e 4 pari). Con l’Inter ha giocato una sola volta in amichevole nel ’61, 1-1 nella prima partita di Luis Suarez a Milano.

Per contro Chivu ha una lista di assenti ben più corposa con cui dover fare i conti: Bisseck, Pavard, Zielinski, Calhanoglu (tutti già lontani dagli Usa), Taremi bloccato In Iran, ma anche Frattesi che non ha superato l’infortunio e torna così in Italia; e un punto interrogativo su Pio Esposito, al massimo in panchina dopo l’affaticamento muscolare che lo ha bloccato nelle ultime due sedute. La formazione dovrebbe essere la stessa vista contro il River Plate, con l’eccezione proprio del ventenne ragazzo di Castellammare di Stabia, sostituito dal 1’ da Thuram (se darà garanzie dopo un paio di allenamenti in gruppo) o dal fratello Sebastiano, col francese pronto a lanciarsi nella mischia a seconda dell’autonomia di cui dispone.

Qualora l’Inter dovesse arrivare ai quarti, in rosa potrebbe esserci anche Ange-Yoan Bonny, appena acquistato dal Parma per 23 milioni più 2 di bonus. Lunedì il francese, che firmerà un quinquennale da 2 milioni a stagione a salire, svolgerà le visite mediche, poi potrebbe essere chiamato da Chivu per rafforzare un reparto in costante emergenza numerica. La scelta verrà fatta dopo la partita col Fluminense, sapendo che l’impegno successivo sarebbe in programma venerdì 4 luglio alle 21 italiane (contro Manchester City o Al Hilal) e che il ragazzo arriva da qualche settimana di vacanza, sebbene dall’entourage trapeli che si sia allenato da solo in previsione di una convocazione.