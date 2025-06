Nuovo allenatore, l’Inter vira su Chivu dopo il ‘no’ del Como per Fabregas

Milano, 5 giugno 2025 – L’Inter va dritta su Cristian Chivu. Incassato un netto “no” dal Como per Cesc Fabregas, la dirigenza nerazzurra ha scelto l’allenatore del Parma per guidare la squadra nell’era post-Inzaghi. Il tecnico ha appena guidato gli emiliani alla salvezza e in questi giorni stava discutendo col club riguardo alla permanenza nella prossima stagione, ma la firma è rimasta in sospeso negli ultimi giorni proprio in attesa degli sviluppi in casa Inter.

Chivu è un nome molto ben noto ai tifosi nerazzurri. Ha fatto parte della squadra che (Coppa Italia, Scudetto, Champions League) nel 2010 e ha alle spalle una carriera da allenatore nelle giovanili nerazzurre, fino alla Primavera, prima dell’occasione a Parma al posto dell’esonerato Pecchia. Coi gialloblu, quest’anno, ha fermato sul pari sia l’Inter che il Napoli nella fase finale del campionato, quando le due formazioni si stavano giocando il tricolore.

Si allontana quindi la possibilità per un altro ex interista, Patrick Vieira, di guidare il club. Attualmente il francese è sotto contratto col Genoa, sebbene con una clausola da 500mila euro per liberarsi, valida nella prima settimana di luglio.