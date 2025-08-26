Nuovo Cinema Paradiso. Thuram scatena la festa. Chivu, debutto da brividi

L’Inter di Christian Chivu nasce da dove era venuta meno quella di Simone Inzaghi. Il 5 sulla ruota di San Siro diventa fortunato, il nerazzurro è ancora lucente nella prima giornata di campionato, e dopo un’estate di cocenti delusioni, amari addii e mancati colpi da novanta, non era affatto scontato. Contro la disastrata retroguardia del Torino ritrovano la via del gol Thuram e Lautaro, impressiona l’unico acquisto estivo in campo dall’inizio Sucic, timbra dopo pochi istanti il subentrato Bonny, soprattutto trova prime certezze al non semplice lavoro estivo Christian Chivu: se il Napoli è favorito, ora è anche avvisato.

Costruzione dal basso, lungo fraseggio, occasioni da recupero alto o calcio da fermo. L’Inter avrà cambiato guida, non troppo il volto, e in fondo va bene così se la ripartenza è nuovamente all’insegna del successo. La mano di Christian Chivu, con dieci uomini su undici identici allo scorso anno, non si poteva d’altronde vedere troppo, sempre che ce ne fosse bisogno. In uno scenario che in primo luogo il mercato non ha rivoluzionato, le uniche modulazioni sono un Mkhitaryan spesso più alto a sinistra in una sorta di 3-4-2-1 alle spalle di Lautaro, e la tendenza ogni tanto a saltare la linea sul lancio in ripartenza. Il resto, sia chiaro, lo fa la costante aggressione alta e Franci Israel, sorpreso dalla spizzata del vantaggio di Bastoni quanto lento nel reagire al diagonale di Thuram per il raddoppio. Il tutto inserito in un reparto che comunque già in fase di precampionato aveva palesato inadeguatezza alla categoria (sei gol presi in due partite con il Monaco). Ma la squadra di Baroni ha talento in ripartenza, e qui l’Inter fa buona guardia più a destra che a sinistra, tenendo sempre il pallino del gioco, aggredendo alto, quindi mettendo in mostra quello che pare davvero un nuovo guizzo vincente della coppia Ausilio-Marotta.

Petar Sucic, schierato sul centrodestra con Nicolò Barella in regia, colpisce per personalità, capacità di integrasi nella mediana nerazzurra e anche per letture. Perché se è vero che il raddoppio dell’Inter nasce da una falsa uscita di palla del Torino, non si può dimenticare l’intuizione del numero 8, che senza neanche guardare il compagno imbecca Thuram lasciandogli il solo impegno di calciare a rete. E comunque è anche e soprattutto un’Inter che pressa, che sente il malessere dell’avversario, che impone l’errore (anche se quello del tris di Lautaro è clamoroso come il pokerissimo di Bonny), e allarga bene il gioco come dimostra il cross di Bastoni per il poker di Thuram. Luci a San Siro, e se la Nord tace per protesta, l’Inter prova a dire: "Ci sono ancora".