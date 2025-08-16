Inter, buona prova con l’Olympiacos: in gol Dimarco (che si fa male) e Thuram

L'ultima amichevole precampionato dell'Inter finisce con una vittoria per 2-0 sull'Olympiacos, reti di Federico Dimarco nel primo tempo e di Marcus Thuram nella ripresa, quest'ultimo al primo centro dell'estate 2025. I nerazzurri non avevano ancora chiuso un'amichevole senza subire reti, altra indicazione positiva per Cristian Chivu, atteso il 25 agosto dall'esordio in campionato contro il Torino. A Bari l'inter comincia la partita con qualche difficoltà nella circolazione di palla, complice un terreno di gioco eccessivamente bagnato. Ai greci è sufficiente mantenere un buon ordine per concedere opportunità in buon numero. Thuram riesce però a girarsi fronte alla porta e imbeccare Lautaro in area, il cui tocco per Dimarco porta alla rete a porta sguarnita. L'esterno lascia poi il campo per precauzione dopo una contusione alla coscia destra, dentro Luis Henrique. Decisamente migliore la prova dell'Inter nella ripresa, quando l'Olympiacos cala e la squadra di Chivu si distende, alzando la qualità del palleggio e raddoppiando con Thuram, dopo la parata di Tzolakis su Dumfries. Arrivati all'ora di gioco entrano anche Calhanoglu, Bisseck e Zielinski, gli ultimi due reduci da infortuni di lungo periodo e ancora mai schierati in queste amichevoli. Poco dopo il 70' il tecnico interista rivoluziona l'undici in campo, Bonny sfiora soltanto il tris e la difesa tiene fino al triplice fischio.