L’Inter stende il Barcellona e sogna. Le pagelle: otto ad Acerbi, il muro. E a Inzaghi: la sua squadra ha cuore e personalità

Roma, 6 maggio 2025 - Notte magica di Champions League per i tifosi nerazzurri. L'Inter ha superato il difficile Barcellona per 4-3 e conquistato la finale di Champions in programma il 31 maggio all'Alianz Arena di Monaco di Baviera. Dopo il 3-3 dell'andata anche nel ritorno c'è stata una pioggia di gol: Lautaro e Calhanoglu firmano il 2-0 poi, nella ripresa, la rimonta del Barcellona coi gol di Eric Garcia, Dani Olmo e Raphinha, a due dalla fine. Quando sembra finita, Acerbi firma il pari al 93'. Nei supplementari decide Frattesi. Parate pazzesche per Sommer nel finale. Ora una tra Psg e Arsenal.

Le pagelle

Inter

SOMMER 7,5. Due autentici miracoli, su Eric Garcia e Yamal.

BISSECK 5,5. Qualche amnesia di troppo: sostituito.

ACERBI 8. Un muro, i gol blaugrana arrivano in altre zone. Fa esplodere San Siro col 3-3.

BASTONI 7. L’ultimo baluardo contro Yamal. E che personalità.

DUMFRIES 7,5. Un fattore offensivo: due assist. Però Gerard Martin gli restituisce i colpi.

BARELLA 5,5. Si oppone all’idea del passaggio semplice e questo lo spinge all’errore..

CALHANOGLU 6,5. Spende un giallo, sbaglia il possibile 2-0, poi lo realizza. Finisce un po’ presto il serbatoio.

MKHITARYAN 6,5. Inanella giocate utili, tra cui il passaggio che porta Lautaro al rigore. Dopo un tempo cala di molto.

DIMARCO 6,5. Contro Yamal altra serata dura, compensa azionando Dumfries sul primo gol.

THURAM 7. Corpo a corpo continuo con Cubarsì. Strepitoso sul quarto gol, nonostante sia esausto.

L. MARTINEZ 7,5. La rete che segna è elementare quanto pesante. Si prende il rigore del raddoppio.

All. INZAGHI 8. Raggiunge un’altra finale di Champions eliminando uno squadrone. La sua Inter mostra cuore e personalità.

C. Augusto 5,5. Pronti-via e Yamal lo lascia secco. Si riprende a fatica. Darmian 6,5. Più solido di Bisseck. Taremi 7. Sua la sponda per il gol di Frattesi. Lotta come un leone. Zielinski 6,5. Entra a dare fiato in mezzo. Bene. Frattesi 8. Il gol nel sangue: segna ancora da subentrato. Come a Monaco. De Vrij 6,5. In trincea per i supplementari: ed è determinante in chiusura.

VOTO INTER 8.

Barcellona

SZCZESNY 6. Si oppone come può. Fantastico quando nega la doppietta a Frattesi.

E. GARCIA 7. L’Inter sembra sfondare molto più facilmente sul lato opposto e segna anche il gol della riscossa.

I. MARTINEZ 5. Difficile fare il difensore con la linea così alta. Soffre.

CUBARSÌ 5,5. Tenta l’intervento alla disperata e gli va male: rigore.

G. MARTIN 6,5. Dietro vede i fantasmi, ma quando avanza firma due assist.

DE JONG 5,5. Perde un pallone sanguinoso e manda a rete l’Inter sul primo gol.

PEDRI 6. Meno nel vivo delle giocate più pericolose del Barcellona, rispetto ad altre gare.

YAMAL 7,5. Regala slalom e prende falli, è il centro di gravità della squadra. Coglie anche un palo a Sommer battuto.

DANI OLMO 6,5. Prende una stecca tremenda da Calhanoglu, un attimo dopo aver mandato in porta Yamal. Il 2-2 è suo.

RAPHINHA 6,5. Piazza la zampata a 3’ dalla fine dei regolamentari, dopo una partita in cui aveva influito poco.

F. TORRES 5,5. Mette fuori un tocco sotto porta che poteva valere l’1-1.

All. FLICK 6,5. Fino all’ultimo con le sue idee. Esce a testa altissima.

Araujo 4. Anticipato nettamente da Acerbi sul 3-3, Thuram se lo mangia in occasione del poker interista. F.Lopez 5,5. Ingresso che non sposta. Lewandowski 6. Sale in cielo a prendere la palla del possibile pari: alto. Fort 6. In difesa, senza macchie, per i supplementari. Gavi 6. Partecipa all’assalto dopo il 4-3. Pau Victor 5,5. Non gli capita il pallone giusto.

VOTO BARCELLONA 6,5.