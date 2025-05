Paris Saint-Germain punta alla tripletta: sfida all'Inter in finale di Champions League

Il Paris Saint-Germain è ancora in corsa per la possibile tripletta: campionato, coppa nazionale (conquistata sabato scorso) e quella Champions League in palio il 31 maggio nella finale contro l’Inter. Due giorni fa contro il Reims non c’era Kvaratskhelia per un banale mal di testa, che per quanto forte difficilmente lo avrebbe tenuto fuori se si fosse giocata la gara contro i nerazzurri.

A dimostrazione della forza dei transalpini, il sostituto del georgiano (il diciannovenne Doué) ha firmato due assist. In conferenza stampa Luis Enrique ha elogiato i prossimi avversari, a cui non vuole concedere vantaggi. Motivo per cui non si è espresso sulla possibilità di rivedere Dembelé come punta centrale, ruolo ricoperto contro il Reims. "Non darò questo tipo di informazione - le parole del tecnico spagnolo - L’Inter? Una squadra molto mobile, con grandi capacità offensive e che sa come difendere alto o basso. Subiscono pochissimi gol. È un degno avversario per questa finale di Champions League. Anche noi saremo all’altezza".

m.t.