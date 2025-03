Pavard-De Vrij male. Assist di Dumfries Lautaro presente

J. MARTINEZ 6. Non può fare molto sulle due reti subite.

PAVARD 5,5. Lasciato di stucco da Keita sullo 0-2.

DE VRIJ 5,5. Il tacco di Dany Mota a liberare Birindelli-gol lo taglia fuori dall’azione.

ACERBI 5,5. Non riesce a recuperare la posizione in tempo per evitare lo svantaggio. Poi sale di tono.

DUMFRIES 7. Sale in cielo e aggiunge un assist (per Arnautovic) alla collezione.

BARELLA 6. Si danna alla ricerca di una giocata che non arriva. Meno brillante di altre volte.

CALHANOGLU 7. Passaggio pigro in area avversaria, il Monza riparte e raddoppia. Si rifà con un gran gol, in un momento complicato.

MKHITARYAN 5. Perde completamente il taglio di Birindelli, che va in porta. Sbaglia quasi tutto anche in appoggio.

BASTONI 6,5. Di nuovo da quinto, stavolta con qualche difficoltà. Dopo 45’ torna indietro, dove invece domina.

ARNAUTOVIC 6,5. Segna il gol della speranza. Merita gli applausi all’uscita.

L. MARTINEZ 7. Qualche errore, un gol annullato, ma quello del sorpasso, pur col tocco di Kyriakopoulos, è valido e pesa tantissimo.

All. INZAGHI 6,5. Azzecca le mosse per ribaltarla.

Bisseck 7. Molto più sul pezzo di Pavard. Apparecchia il pallone giusto per Calhanoglu sul 2-2.

C. Augusto 6,5. Sua la pennellata che manda a bersaglio Lautaro.

Thuram 6. Crea scompiglio (e tre occasioni) appena entrato. Però si mangia il poker.

Zielinski sv.

Correa 6. Scala mezzala dopo il vantaggio, chissà che non abbia trovato un nuovo ruolo.

voto squadra 6,5

m.t.