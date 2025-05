Perché l’Inter ha chiuso a zero titoli: le quattro ragioni del flop

Monaco di Baviera, 31 maggio 2025 – Dal sogno del Triplete a zeru tituli. L’incubo è diventato realtà. Il Psg conquista la sua prima Champions League e l’Inter, così, rimane a bocca asciutta. Nulla in bacheca, dunque. Eliminazione in semifinale di Coppa Italia dal Milan, brutta partita di ritorno, sconfitta col Napoli in campionato e battuta dai parigini in Champions League: se le stagioni si giudicano da trofei quella interista rischia di essere clamorosamente insufficiente. In questi casi si dice sempre che conta il percorso, la crescita, la ribalta europea che il club ha ottenuto negli ultimi tre anni, ma alla fine della fiera contano la bacheca e i trofei; alla Pinetina, per stavolta, non ne verranno aggiunti. Nemmeno uno, dopo che l’Inter è rimasta in corsa su tutti e tre fino a primavera. Insomma, c’è aria di fine ciclo.

La tristezza dei giocatori dell'Inter dopo la sconfitta con il Psg

Età media, infortuni e riserve: i problemi dell’Inter

L’Inter è stata considerata da molti addetti ai lavori la miglior rosa della Serie A, e probabilmente è così, ma con una età media alta e riserve non sempre all’altezza il castello è crollato. 29.1 anni di età media per l’Inter, la più vecchia della Serie A, probabilmente il fattore principale che ha fatto arrivare la squadra stanca a fine stagione. Con l’imbuto primaverile verso i tre trofei, Inzaghi ha dovuto gestire le energie e gli infortuni, fare un po’ di turnover, oppure spremere i titolari che hanno lasciato qualche punto sanguinoso per strada (rovesciata di Orsolini al 94’ decisiva, la rimonta subita a Parma, la sconfitta con la Roma, il pareggio con la Lazio…), così lo Scudetto è andato al Napoli: Inter forte con le piccole ma in parte debole con le forti. La Coppa Italia, il trofeo meno importante per i nerazzurri, è sfumato in semifinale col Milan e in una fase di calendario durissima, mentre in finale di Champions ha prevalso il Psg, squadra con una età media di sei anni più bassa rispetto all’Inter. Poi, il poco apporto delle riserve, soprattutto in attacco, dove Thuram e Lautaro hanno convissuto con qualche acciacco. Di fatto, Correa, Taremi e Arnautovic non si sono fatti trovare pronti all’appello, soprattutto l’iraniano, che era arrivato come uno dei grandi colpi a parametro zero. L'Inter si è ritrovata spolpata, priva di qualche titolarissimo, fattore che ha prodotto il calo finale. Decisive, probabilmente, le partite saltate da Thuram e Dumfries, i due top player assoluti della squadra, con Inzaghi che ha visto progressivamente abbassarsi il livello, fino a concedere al Napoli la rimonta e il sorpasso. Poi certo, la finale di Champions è stato un discorso a parte e i titolari c'erano, ma la pressione di dover vincere ha fatto il resto, togliendo un po' di serenità alla truppa. Poi, c’è Inzaghi. Ha vinto diversi trofei, compreso lo Scudetto della seconda stella, ma ne ha lasciati due sanguinosi per strada contro Milan e Napoli, poi non ha mai vinto la Champions con due finali disputate. Tutti motivi che potrebbero portare alla fine del ciclo e all’uscita di scena verso l’Arabia. Insomma, in certi casi sarebbe troppo duro parlare di fallimento, ma una stagione da zero trofei rappresenta una delusione troppo grande per non prendere provvedimenti. Probabilmente sì, è finito un ciclo.