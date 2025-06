Pio Esposito, come corre la nuova Inter. La rivoluzione soft di Chivu: ora il Fluminense

Il primo obiettivo di Cristian Chivu ha una spunta verde a fianco. Ottavi centrati, in un Mondiale preparato in pochi giorni, chiamato al lavoro dopo un divorzio tra l’Inter e Inzaghi che ha aperto al nuovo tecnico le porte della grande occasione. In un girone di squadre dal calcione facile, che ai fronzoli e al ricamo preferiscono la dura legge del tackle, l’Inter chiude prima aggiungendo, al pari col Monterrey e alla vittoria contro gli Urawa Reds, un altro successo contro il River Plate per 2-0, propiziato da vecchi e nuovi volti. I gol di Pio Esposito e Bastoni, gli strappi di Mkhitaryan, il talento offensivo di Sucic.

La nascente creatura è un corpo su cui Chivu ha lavorato per togliere la ruggine derivante dalla brutta sconfitta in finale di Champions, insistendo sull’aspetto mentale senza stravolgere alcuni consolidati principi. Ritrovata la brillanteza in alcuni interpreti chiave, la squadra è tornata, contro i Millionarios, la macchina da gioco e occasioni ammirata nelle stagioni più recenti. Se non fosse che Lautaro ha un mirino sfalsato contro i connazionali, il vantaggio e successivamente il raddoppio nel recupero si sarebbero fatti attendere meno. L’uomo copertina è sempre in attacco, ma una volta tanto non è il capitano. È Pio Esposito, il ragazzone del 2005 che l’Inter si è costruita in casa, dall’Under 14 fino alla Primavera, parcheggiandolo due anni allo Spezia e ora riprendendoselo. "Il suo futuro? Decideremo a fine Mondiale", risponde Chivu, che dopo aver concesso alla punta tutto il secondo tempo con i nipponici ha deciso di lanciarlo dal 1’. Più ancora del gol, importante e simbolico perché il primo in maglia Inter, segnato nel giorno dell’esordio da titolare, di Esposito impressiona il modo in cui lega il gioco, la protezione del pallone, la capacità di essere una presenza in area nonostante il lavoro di raccordo che si sobbarca.

Non sapremo mai se, con Taremi non bloccato in Iran e Thuram disponibile, avremmo visto l’esplosione del ragazzo di Castellammare di Stabia, le cui quotazioni in rialzo non hanno comunque bloccato la dirigenza nel lavoro delle scorse ore con il Parma. Obiettivo: portare negli Stati Uniti (dove non ci saranno più gli infortunati Calhanoglu, Pavard, Bisseck e Zielinski a cui è stato concesso il rientro in Italia per via dei rispettivi infortuni) il ventunenne Bonny e iscriverlo in lista dagli eventuali quarti in poi. L’Inter dovrà però superare negli ottavi il Fluminense, arrivato secondo nel proprio girone dietro al Borussia Dortmund. Un’altra sudamericana, lunedì sera alle 21 italiane, contro cui bisognerà far prevalere la tecnica sulla corsa, posto che l’Inter è sembrata in netta crescita proprio nel secondo tempo, in quel passaggio di gara risultato spesso fatale in questa stagione (tante le rimonte subite dopo l’ora di gioco).

Dal campo alla scrivania: ieri è stato ufficializzato il rifinanziamento del debito da 350 milioni, dopo il rimborso del bond da 400 in scadenza nel 2027. La qualificazione appena centrata ne porterà in cassa almeno altri 33 da inizio torneo.