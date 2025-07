Polveriera Inter: Lautaro (e Marotta) contro Calhanoglu, la battaglia a colpi di post spacca lo spogliatoio e infiamma le mogli

Negli Stati Uniti è tempo di western all'italiana fra i duellanti Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Momento no pe r l'Inter di Chivu sconfitta a sorpresa da un non irresistibile Fluminense che la butta fuori anticipatamente dal Mondiale per club. Un ko che mette impietosamente in evidenza le fragilità dell'Inter e a dura prova la compattezza dello spogliatoio.

È Lautaro ad aprire le ostilità - "chi non vuole restare vada via" -, seguito da Marotta che ne dà l'interpretazione autentica: "Il discorso è riferito a Calhanoglu". Insomma, il centrocampista turco deve decidere cosa vuole fare e porre fine al logorante balletto che lo vede separato in caso e attratto fatalmente dal Galatasaray.

Oggi arriva via social la replica meditata e articolata del diretto interessato: "Dopo l'infortunio subito in finale di Champions, abbiamo deciso di partire comunque per gli Stati Uniti. Essere lì, anche senza scendere in campo, per me è stato importante. Volevo stare vicino al gruppo, dare il mio supporto. Purtroppo durante un allenamento negli Stati Uniti, ho riportato un altro infortunio in una zona diversa. La diagnosi è stata chiara: uno strappo muscolare. Per questo non ho potuto giocare. Non c'è altro. Nessun retroscena. Ieri abbiamo perso. E fa male. L'ho vissuta con tristezza - confessa Calhanoglu - non solo da calciatore, ma da persona che tiene davvero a questa squadra. Nonostante l'infortunio, subito dopo il fischio finale ho chiamato alcuni compagni per far sentire il mio sostegno. Perché quando ci tieni, è quello che fai. Quello che mi ha colpito di più, però, sono state le parole arrivate dopo. Parole dure. Parole che dividono, non uniscono". Parole che dividono anche la squadra visto che vengono apprezzate da Thuram e Arnautovic, oltre che dalla moglie di Inzaghi.

Le signore di questi tempi non le mandano a dire e infatti arriva anche il post tagliente della moglie di Calhanoglu che anticipa di poco quello del marito: "Alcune persone non sono fedeli a te. Sono fedeli al loro bisogno di te. Una volta che i loro bisogni cambiano, cambia anche la loro lealtà. Non rimpiangere di avere un cuore buono. Tutte le cose buone tornano e si moltiplicano, Hakan". Guerra di post fatti di polemiche e risentimenti che suggellano la fine della trasferta americana dell'Inter iniziata in salita, un pareggio con il Monterrey, una vittoria sofferta con i giapponesi dell'Hurawa, poi altri tre punti con il River Plate e la sconfitta finale contro i brasiliani. Un andamento lento e insicuro in una squadra da rifondare. Non è solo Calhanoglu il problema ma l'età media di una rosa consumata e ancora demoralizzata. Chivu, appena arrivato, si è trovato catapultato in una competizione comunque rilevante e il poco tempo a disposizione non ha permesso di fare miracoli. Una sfilza di infortunati, l'umore post Monaco, l'uscita di Inzaghi che intanto canta vittoria e sconfigge il City, sono fra le cause di un avventura senza lieto fine.

L'unico che sorride è Bonny appena arrivato a Milano per firmare il contratto con l'Inter. Dopo Sucic e Luis Henrique, arriva dal Parma un nuovo innesto, ma il mercato non dà ancora le risposte sperate e la richiesta dei tifosi alla società è quella di aumentare l'investimento. Marotta e Ausilio si guardano attorno e virano tutto su Giovanni Leoni, ancora shopping in casa del Parma. In ogni caso, i segnali di allarme sono chiari, si spera che Marotta li possa raccogliere in tempo. (ANSA). SN