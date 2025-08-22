Prima tappa a Novara. L’Inter U23 dei talenti. C’è pure La Gumina

A chiudere la prima giornata del girone A della Serie C sarà la neonata Inter Under 23, impegnata alle 20.30 in casa del Novara. La formazione allenata da Stefano Vecchi ha cominciato bene il percorso, vincendo 2-1 in rimonta nel primo turno di Coppa Italia contro il Lumezzane. Successivamente il vice-ds Dario Baccin ha centrato un ultimo colpo in attacco, chiudendo in prestito secco l’arrivo di Antonino La Gumina dalla Sampdoria. È l’ultimo fuori quota dopo Melgrati, Prestia e Fiordilino, un giocatore per reparto. L’obiettivo è affiancare il quartetto di giocatori più esperti al nutrito gruppo di giovani usciti dalla Primavera 1 dell’anno scorso (che ha vinto lo Scudetto) o da quella dell’anno prima. Qualche altro talento ha invece lasciato i nerazzurri, da Fontanarosa a Sarr (entrambi a titolo definitivo) fino a Stabile o De Pieri, che invece sono stati prestati. La società ha provveduto ad acquistare anche talenti cresciuti altrove, come il diciannovenne Agbonifo che ha fatto faville col Verona Under 20 o l’esterno Simone Cinquegrano, dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto per i nerazzurri. Il modulo sarà il 3-5-2, quello adottato da Chivu nella prima squadra. Mattia Todisco