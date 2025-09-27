Primavera 1. La Juve rimonta e conquista il derby d’Italia

La baby Inter non riesce più a vincere. Nel lussuoso anticipo della sesta giornata di Primavera 1 i nerazzurri cadono 3-1 in casa contro la Juventus. I ragazzi di Carbone si spengono dopo un ottimo primo tempo e scivolano al quindicesimo posto in classifica. Dopo un quarto d’ora di stallo la prima frazione si accende e si sviluppa sul filo dell’equilibrio. Un paio di occasioni per parte e poi al 28’ l’Inter la sblocca: cross di Romano, colpo di testa di Kukulis, respinta del portiere juventino e tap in vincente dello stesso attaccante lettone. Dopo il gol subito i bianconeri crescono e soprattutto nel secondo tempo confezionano occasioni a ripetizione. Nonostante la strenua resistenza, alla lunga la difesa meneghina si arrende e la Juventus pareggia: al 67’ Leone inventa per Finocchiaro che insacca all’angolino con un gran tiro. E al 79’ gli ospiti completano la rimonta con l’eurogol al volo di Rizzo sugli sviluppi di un corner. Nel finale arriva anche il tris di Merola.

Prosegue intanto l’ottimo inizio di stagione dell’Atalanta che supera 2-1 il Bologna in trasferta. Il successo è maturato grazie ad una rimonta nei minuti finali. Prima il pari di Mouisse all’85’, poi il rigore decisivo di Baldo ad inizio recupero. La giovane Dea mantiene così la propria imbattibilità in campionato, sale per una notte al secondo posto e conferma di avere ottime basi per una stagione ricca di soddisfazioni.

Al.St.