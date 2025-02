Primavera 1. Poker nerazzurro nel derby lombardo col Monza. Occasione Milan nella trasferta a Cagliari

Quarta vittoria di fila tra campionato e Youth League per la baby Inter di Zanchetta. Nel derby lombardo, anticipo della ventiseiesima giornata di Primavera 1, i nerazzurri travolgono 4-1 il Monza e si portano momentaneamente al secondo posto a pari merito con la Roma e a -1 dalla Fiorentina capolista (entrambe in campo oggi). Gara dominata dall’Inter che sblocca al 37’ con De Pieri. Nella ripresa le reti di Spinaccé, Topalovic e Cocchi. Inutile il gol della bandiera su rigore di Zanaboni. Il Monza si ferma dopo otto risultati utili consecutivi. Buona chance oggi per il Milan, che alle 13 fa visita al Cagliari. Sfide complicate invece per Atalanta, alle 15 in casa contro la Fiorentina e Cremonese, alle 17 sul campo del Sassuolo, che con una vittoria aggancerebbe l’Inter al terzo posto. Alessandro Stella