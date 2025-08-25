Primavera. Baby nerazzurri e Cagliari domani all’Arena per la Supercoppa

L’Arena Civica di Milano ospiterà domani pomeriggio alle 18.30 la finale della Supercoppa Primavera tra Inter e Cagliari. I nerazzurri arrivano all’appuntamento da detentori del campionato, anche se la quasi totalità della rosa presente nella passata stagione (e guidata da Andrea Zanchetta, oggi allenatore della prima squadra del Novara) è passata sotto l’ala di Stefano Vecchi, nell’Inter U23. La formazione U20 è invece stata affidata a Benito Carbone, promosso dall’U18 e che ha già disputato le prime due partite del campionato di categoria. Vinta la prima partita in casa del Monza per 1-0, con un contestato calcio di rigore, i nerazzurri non sono andati oltre il pareggio per 3-3 tra le mura amiche contro il Cesena. Il Cagliari ha invece perso la prima partita 1-0 a Napoli, ma si è riscattato venerdì sera battendo con il medesimo punteggio la Lazio in Sardegna. Anche i rossoblù, come l’Inter, hanno cambiato guida tecnica da un anno all’altro: Pisacane, in panchina nella passata stagione, è infatti oggi il tecnico della prima squadra e ha passato il testimone a Francesco Pisano.

M.T.