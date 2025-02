QUI nerazzurri. Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo. Nessuna lesione per Thuram

Tre mesi e oltre in apnea, ma questa finalmente è una settimana “libera“ per l’Inter che dopo il posticipo di lunedì sera contro la Fiorentina può preparare al meglio la sfida con i bianconeri. Ieri sono ripresi gli allenamenti, vero, ma almeno si può tirare il fiato perché per la prima volta da novembre non ci sono turni infrasettimanali, recuperi di campionato, partite di Champions o di Coppa Italia. L’ultima volta in cui Simone Inzaghi ha lavorato senza dover pensare ad altre sfide è stata durante la sosta di novembre (ma c’erano tanti giocatori impegnati con le nazionali): poi un lungo tour de force con 10 gare di campionato, quattro di Champions, una di Coppa Italia e due di Supercoppa Italiana.

Ora testa alla Juventus e notizie confortanti arrivano dall’infermeria: nessuna lesione per Marcus Thuram, che ieri si è sottoposto ad esami dopo il dolore alla caviglia sinistra che lo ha costretto ad uscire dopo 27’ nel match contro la Fiorentina. Il francese accusa ancora un po’ di fastidio ed anche per questo non si è allenato col gruppo. Assente pure Arnautovic: anche l’austriaco aveva chiesto il cambio per via di un affaticamento. Condizioni da valutare nei prossimi giorni ma entrambi i giocatori dovrebbero essere a disposizione (come Dimarco e Bastoni) per il match di Torino. G.M.