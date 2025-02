Riecco la vera Inter. Pronto riscatto con la Fiorentina. Gioia Inzaghi, scatta a -1 da Conte

Quattro giorni dopo la figuraccia del “Franchi” si rialza l’Inter e nella rivincita con la Fiorentina conquista tre punti pesanti che la catapultano a -1 dal Napoli. Sotto gli occhi del ct azzurro Spalletti, partita decisa (2-1) da una capocciata di Arnautovic (croce e delizia del popolo nerazzurro ed eroe per una notte) ma pesantemente condizionata dagli errori dell’intera squadra arbitrale. I campioni d’Italia sono andati in vantaggio grazie all’autorete di Pongracic dopo la concessione di un angolo che non c’era, la Viola ha pareggiato su rigore che ha fatto molto arrabbiare Inzaghi. Nel primo caso il Var non poteva intervenire (assurdità del regolamento e protocollo da rivedere), nel secondo La Penna è stato richiamato al monitor per il braccio sospetto di Darmian. Al di là dei due episodi, però, i campioni d’Italia hanno meritato il successo. Non era facile reagire dopo i tre schiaffi di pochi giorni fa.

Parte fortissimo l’Inter con Lautaro che dopo neppure un giro di lancetta conclude al volo fuori di un nulla sul cross di Darmian. Ritmo, intensità, discreto giro palla: i primi venti minuti sono un monologo nerazzurro. Ci provano tutti, da Calhanoglu a Barella (splendida rovesciata, sarebbe venuto giù lo stadio in caso di gol), da Carlos Augusto che colpisce il palo in spaccata fino all’inzuccata di Lautaro col pallone che sbatte sulla traversa. Quando per l’Inter la serata sembra complicarsi a causa l’infortunio di Thuram (impalpabile) sostituito da Arnautovic, ecco il primo “pasticcio” arbitrale“: Bastoni crossa quando la palla oltrepassa chiaramente la linea, La Penna concede l’angolo e sul cross di Calhanoglu sfortunata deviazione in porta di Pongracic. Gol e caos. Quando si riparte l’Inter sfiora il 2-0 con un tiro incrociato di Arnautovic e nel finale di tempo gli ospiti pescano dal mazzo l’inatteso jolly del rigore concesso da La Penna (questa volta richiamato dal Var) per un braccio forse un po’ troppo largo di Darmian. Si agitano i nerazzurri ma Mandragora è algido dal dischetto.

Dentro subito Zielinski per Calhanoglu in avvio di ripresa e Inter ancora aggressiva; sull’ennesimo cross di Carlos Augusto bravo è Arnautovic ad anticipare Ranieri di testa e a beffare De Gea. Fatica la Fiorentina a ripartire e per due volte (punizione di Barella e conclusione di Lautaro) rischia il ko. Palladino passa al 4-2-3-1 inserendo Folorunsho, Cataldi e soprattutto gli ultimi arrivati Zaniolo e l’ex Fagioli: proprio quest’ultimo si fa subito apprezzare con un assist per Kean. L’unico lampo in un finale che l’Inter gestisce senza troppi affanni. Cancellati gli asterischi e con qualche polemica in più ora la corsa scudetto resta apertissima.