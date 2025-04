Inter, una buona notizia: Inzaghi ritrova Dumfries e Zielinski per la sfida con la Roma

Milano – Buone notizie dall'infermeria per Simone Inzaghi. Il tecnico, nella prima vera seduta di allenamento dopo la sconfitta nel derby di mercoledì, ha ritrovato in gruppo Denzel Dumfries e Piotr Zielinski. Entrambi sono quindi a disposizione per la sfida di domenica alle 15, in casa contro la Roma, in cui i nerazzurri dovranno reagire dopo due ko consecutivi. Non saranno titolari, l'olandese e il polacco, ma potranno dare una mano a partita in corso in un appuntamento che andrà affrontato senza gli squalificati Bastoni e Mkhitaryan, con Thuram ancora in lista indisponibili. Il francese punta a tornare in gruppo nei prossimi giorni in modo da poter rientrare tra i convocati per la gara di mercoledì prossimo in casa del Barcellona, andata delle semifinali di Champions League. Inzaghi metterà pesantemente mano alla formazione rispetto alla Coppa Italia. Torneranno Sommer in porta, Pavard, Acerbi e Carlos Augusto in difesa, Frattesi e Calhanoglu a centrocampo e uno tra Arnautovic e Correa in attacco. Dipenderà soprattutto dalle condizioni dell'austriaco, che convive con guai alla schiena da qualche tempo e nelle ultime due partite ha disputato soltanto piccoli spezzoni. Verranno chiesti gli "straordinari" a Darmian, Barella e Lautaro. I nerazzurri troveranno sulla panchina avversaria Claudio Ranieri, ex di turno: subentrò sulla panchina meneghina a Gasperini, a stagione in corso, nel 2011/12. Fu esonerato prima del termine della stagione, sostituito da Andrea Stramaccioni.