Roma-Inter da “amarcord“. Chivu e Gasp, miele e fiele

Sarà il Roma-Inter dei doppi ex in panchina. Di chi ha ricordi benevoli dei trascorsi giallorossi, Cristian Chivu, alla prima volta all’Olimpico da allenatore avversario. E di chi, sulla panca opposta, dell’avventura nerazzurra parla con amarezza, quando interpellato, consapevole di aver avuto poco tempo per esprimere un’idea poco assorbita dal gruppo e non avallata dai primissimi risultati. Gian Piero Gasperini chiuse infatti a Milano con una vittoria in sei gare tra Supercoppa Italiana, Serie A e Champions, battuto nettamente a Novara da una neopromossa ed esonerato da Moratti praticamente già nel post-partita.

Ha ben più motivi per sorridere Chivu - che a Novara peraltro era in campo - pensando a quando difendeva i colori della sua prossima avversaria. Nella capitale ha giocato, segnato (spesso su punizione, abilità che ha poi perso per strada negli anni) e si è guadagnato la chiamata nell’Inter, da giocatore. La Roma è anche la squadra che ha “regalato” la Serie A da tecnico a Chivu. Lo 0-1 rifilato al Parma, lo scorso febbraio, spinse all’avvicendamento tra Pecchia e il romeno, che proprio contro Gasperini si è salvato all’ultima giornata, rimontando e battendo l’Atalanta. L’incrocio all’Olimpico, domani alle 20.45, vedrà in campo due squadre con alte ambizioni di classifica, le cui società hanno optato per la svolta estiva. Chivu è stato la carta a sorpresa che Marotta e Ausilio hanno giocato, una volta appresa la volontà di Inzaghi di lasciare la barca. Un tecnico giovane per un gruppo da ringiovanire, come poi è avvenuto, inserendo in rosa due attaccanti ben noti all’allenatore (Bonny e Pio Esposito) e altri elementi in rampa di lancio, alcuni dei quali ancora tuttora da scoprire, come Luis Henrique o Diouf. Il tutto lasciando pressoché intatto lo zoccolo duro dei senatori, parte dei quali hanno ripreso solo oggi ad allenarsi col resto del gruppo: Lautaro, Carlos Augusto, Calhanoglu e gli azzurri Dimarco, Barella e Pio Esposito sono stati gli ultimi a ritrovare la via di Appiano (Thuram sempre a parte).

Gasperini, invece, ha come detto perso contro Chivu nel finale del passato campionato, ma era una partita che contava solo per la controparte. Non sapendo quale sarà il suo score contro il giovane collega, può essere contento di non trovare più Inzaghi sul suo cammino: nove sconfitte e due pareggi negli ultimi undici confronti, con otto ko consecutivi (striscia aperta). E anche contro l’Inter pre-inzaghiana è andata spesso male, l’ultimo trionfo è un 4-1 del 2018. La stessa Roma, che pure a San Siro ha vinto 1-0 nella passata primavera, in casa non supera i nerazzurri da un 2-1 dell’ottobre 2016 firmato Dzeko e Manolas. Se quindi da un lato Chivu cerca conferme sulla ritrovata forza dopo l’avvio incerto e le due sconfitte con Udinese e Juventus, dall’altra per Gasperini c’è una ghiotta chance di prendersi una rivincita in un possibile passaggio chiave della stagione.