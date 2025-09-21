Inter batte Sassuolo 2-1, l’autogol di Muharemovic condanna gli emiliani

Milano, 21 settembre 2025 - Ritorna nella mischia Scudetto l'Inter. In attesa del Napoli, i nerazzurri hanno vinto il posticipo domenicale della quarta giornata per due a uno contro il Sassuolo con la marcatura di Dimarco nel primo tempo e l’autorete di Muharemovic nella ripresa, recuperando due punti alla Juve fermata a Verona. Buona partita della squadra di Chivu che ha giocato bene con qualità e ritmo, lasciando la porta aperta ai neroverdi solo nel finale dopo il gol di Cheddira, ma sprecando anche diverse chance di segnare più reti. Resta però la buona impressione fatta dall'Inter che dopo la vittoria di Amsterdam ha ritrovato il successo pure in campionato.

Subito Dimarco

Chivu conferma fiducia a Esposito, che affianca Thuram, mentre in mediana spazio a Sucic con Calhanoglu e Barella. In difesa, novità Carlos Augusto braccetto di sinistra. Nel Sassuolo confermato il tridente Berardi, Pinamonti, Laurientè, così come Matic a governare il centrocampo. Come ad Amsterdam, l’Inter approccia con decisione la gara, con il classico accerchiamento finalizzato all’uscita sulle fasce esterne o sulla verticale dove Pio Esposito fa d’ariete per gli inserimenti dei compagni. La prima vera chance è di Carlos Augusto, che parte palla al piede saltando tre avversari ma il diagonale è deviato in angolo da Muric. Non si scoraggia il Sassuolo, che decide di attaccare per vie dirette sfruttando lo spazio alle spalle della difesa; proprio lì si infila Laurientè per il destro che Martinez neutralizza (era comunque offside). Al 14’, la difesa neroverde si apre totalmente in zona centrale dopo recupero alto, allora Barella governa la ripartenza poi l’apertura per Sucic che è lucido nel servire Dimarco: sinistro e 1-0. Non si ferma l’Inter che continua a fare la partita, ma al 19’ una recuperata di Kone apre il contropiede per Berardi: diagonale destro a lato e brivido a San Siro. La partita è divertente, perché ci sono spazi nelle retrovie delle due squadre e di sicuro il Sassuolo non è venuto a Milano a chiudersi. Al 25’ cross tagliente di Laurientè su cui Pinamonti arriva un soffio in ritardo sul secondo palo. Sul capovolgimento di fronte altra bell’azione interista: con tre passaggi viene smarcato Calhanoglu dal limite ma il destro è sgangherato. Sfiora il raddoppio la squadra di Chivu al 30’, stavolta con Thuram che è impreciso con il destro da buona posizione. Errore insolito. Solo verso il 40’ i nerazzurri calano leggermente di ritmo e qualche imprecisione di troppo fornisce coraggio al Sassuolo che prova a sfruttare soprattutto la velocità di Laurientè sul settore di sinistra. Nessuna grossa occasione, però, dalle parti di Martinez. Al 40’ una nuova sgasata interista. La manovra avvolgente arriva fino a Esposito a centro area, poi movimento sul piede perno da cestista e sinistro che sibila di poco alto.

L’autogol di Muharemovic

Ancora molto forte l’avvio dell’Inter. I primi minuti di ripresa sono intensi e di qualità, con fraseggio, riaggressione e buone trame di gioco. Sfondano i nerazzurri con una manovra di grande fattura, palla da una parte e dall’altra, poi arriva Barella a centro area che perde il tempo della conclusione e così ci pensa Dumfries ma la difesa è attenta. Dalla parte opposta, invece, fugge il solito Laurientè in contropiede: destro a giro che Martinez addomestica. L’Inter controlla i ritmi della partita, alterna fasi di possesso palla ad altre di accelerazione, ma sempre con baricentro alto e manovra, cercando di non dare al Sassuolo speranze. Però, non arriva il secondo. Al 61’ altra bella combinazione tra Sucic e Pio Esposito, poi il sinistro dell’attaccante che sorvola ancora alto. Primi cambi per Chivu, dentro Lautaro, Frattesi e Luis Henrique, ma anche per Grosso, che opta per Thorstvedt e Fadera. Lo squillo neroverde arriva. Doig fa tutto il campo palla al piede, senza essere fermato da nessuno, e il cross pesca Pinamonti ma Martinez ci mette la mano di richiamo a salvare il risultato. Nemmeno al 67’ giunge il secondo: cross di Luis Henrique, sponda volante di Dimarco, splendida, e rovesciata di Esposito ma Muric strozzo l’urlo del Meazza. Senza il secondo, chiaramente, la partita rimane aperta e i neroverdi possono sempre essere pericolosi con gli avanti, anche se nella ripresa, colpo di testa di Pinamonti a parte, i guizzi sono stati decisamente inferiori. Anche Lautaro ci prova di sinistro al termine di un’azione insistita: murato. L’Inter, comunque, tiene in mano il comando delle operazioni, soprattutto della palla e questo toglie riferimenti al Sassuolo che fatica a innescare il reparto avanzato. Niente gol pure al 76’. Augusto ruba una buona palla e riparte con l’assistenza di Lautaro, ma il sinistro finisce proprio sulla figura di Muric proteso in uscita. Nulla da fare. Ancora cambi per il quarto d’ora finale con Bonny da una parte e Cheddira dall’altra. Vicino al gol anche Luis Henrique, che chiude di destro una bella iniziativa di Frattesi: palla sull’esterno della rete. Alla fine, a dieci dal termine, l’Inter riesce a raddoppiare, forse con il migliore in campo. All’ennesima percussione, Carlos Augusto trova la deviazione vincente di Muharemovic che vale il raddoppio. Tuttavia, il risultato non è in cassaforte perché tempo pochi istanti e Cheddira, ben imbeccato da Berardi, accorcia subito le distanze. E' una fase di gioco maggiormente caotica e un minuto dopo l'Inter segna il terzo con Frattesi, che ribatte in rete il tiro di Dimarco deviato da Muric. Il guardalinee segnala fuorigioco e il check del Var è molto lungo, ma arriva la conferma. Nei sei minuti di recupero arriva un sinistro di Berardi ben gestito da Martinez, qualche affanno difensivo dell'Inter in mischia ma anche i tre punti che danno continuità alla vittoria di Amsterdam. L'Inter recupera due punti alla Juve. Ora tocca al Napoli.