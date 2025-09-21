Le ultimissime su Inter-Sassuolo, Chivu con Martinez in porta. Dove vederla in tv

Milano, 20 settembre 2025 – La bella vittoria di Amsterdam, il pareggio della Juve a Verona da sfruttare: l’Inter chiede strada al Sassuolo di Fabio Grosso. La squadra di Chivu è ancora a caccia di continuità, tra alti e bassi, e i neroverdi spesso sono stati bestia nera, ma l’occasione per provare ad accorciare nelle parti alte della classifica è ghiotta. Da valutare le condizioni di Lautaro Martinez, Esposito ha comunque dimostrato contro l’Ajax di essere pronto, mentre in porta possibile chance per l’altro Martinez, Josep, con Chivu che dunque inizia a ruotare gli uomini dati gli impegni infrasettimanali. Dall’altra parte, il Sassuolo dello spauracchio Mimmo Berardi e in generale una squadra di viva e di qualità. Lo status di neo promossa, infatti, non rispecchia i valori dei neroverdi che sono formazione con una ossatura da massima serie ormai da diversi anni. Sarà una bella partita e l’Inter, di sicuro, non dovrà sottovalutare l’avversario.

Probabili formazioni

Christian Chivu proverà a recuperare Lautaro Martinez dopo l’assenza ad Amsterdam per un problema alla schiena. L’argentino dovrebbe tornare dal primo minuto al fianco di Marcus Thuram, mentre a centrocampo ancora terzetto di esperienza e qualità con Calhanoglu perno centrale e la coppia Barella-Mkhitaryan ai lati. In difesa, rientra Acerbi in mezzo con Akanji e Bastoni braccetti, con in porta Josep Martinez. 4-3-3 per il Sassuolo con Coulibaly, Idzes, Muharemovic e Doig davanti a Maric, a centrocampo Matic a dettare i tempi con Vranckx e Kone ai lati, mentre il tridente offensivo sarà quello classico con Berardi, Pinamonti e Laurientè. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu. SASSUOLO (4-3-3): Maric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Precedenti

Bilancio in perfetta parità nei 22 precedenti tra le due squadre. Si registrano infatti dieci successi per parte e due pareggi. Il primo match in Serie A tra le due squadre risale al 22 settembre 2013 con un roboante 0-7 al Mapei Stadium, primo di tre successi consecutivi nerazzurri con un altro 7-0 (stavolta a San Siro) e un totale di 15 gol fatti e 0 subiti. Poi, l’inversione di tendenza con tre vittorie neroverdi tra il 2014 e il 2016 e poi altre quattro consecutive tra il 2016 e il 2019. Un po’ una bestia nera il Sassuolo per l’Inter. Anche gli ultimi due incroci in Serie A (stagione 2023/2024) sono finiti in mano emiliana con l’1-0 del Mapei Stadium il 4 maggio 2024 (Laurientè) e il 27 settembre 2023 (1-2 con Bajrami e Berardi a rimontare il gol di Dumfries).

L’importanza della mediana

La struttura interista poggia soprattutto sul centrocampo, fatto di uomini di qualità, ordine e inserimenti. Due i profili su cui prestare l’attenzione in casa nerazzurra. Sono entrambi mediani. Come riporta il sito ufficiale nerazzurro, Hakan Calhanoglu è uno dei quattro centrocampisti dei top-5 campionati europei ad aver superato quota 50 gol e 50 assist. Con la maglia dell’Inter il turco ha già firmato 10 reti da fuori area: meglio di lui, nello stesso periodo, solo Kevin De Bruyne (13). Il turco, dopo una estate difficile tra voci di mercato e tensioni interne, è pienamente tornato a regime e ora Chivu se lo coccola. Nicolò Barella è invece simbolo di costanza e rendimento. Il numero 23 interista è uno dei tre giocatori ad aver servito almeno un assist in ciascuna delle ultime dieci stagioni di Serie A.

Le parole di Chivu

Un Chivu di epoca mouriniana. Insomma, c’è il rumore dei nemici attorno all’Inter, ma il tecnico va dritto per la sua strada e difende a spada tratta la squadra. I suoi ragazzi sono forti, possono fare grandi cose ed è presto per giudicare. Queste le sue parole alla vigilia della partita contro il Sassuolo: “Il rumore fa parte del gioco, io vado avanti e non guardo in faccia a nessuno. Sono concentrato su quello che devo fare per aiutare questi ragazzi e convincerli del fatto che la squadra merita di essere difesa perché è forte”. Sulle possibili scelte, ancora da valutare Lautaro Martinez. L’argentino non è al top, ma esattamente come mercoledì si è reso disponibile a esserci da leader e capitano. La riconoscenza di Chivu: “Si è allenato, un capitano deve fare questo, cioè mettersi a disposizione nel momento del bisogno come ha fatto in questi giorni. Non ha mai provato a tirarsi indietro e mercoledì non camminava nemmeno. Sono sicuro del fatto che sarebbe entrato in campo qualora fosse stato necessario”. E di sicuro, non c’è la minima intenzione di sottovalutare il Sassuolo. Il messaggio di Chivu è chiaro: “Ogni partita nasconde insidie, il Sassuolo è ben organizzato e insidioso. Può metterci in difficoltà con gli esterni e con i giocatori di esperienza che hanno. Dovremo essere pronti”.

Dove vederla in tv

Inter-Sassuolo, sfida valida per la 4ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 21 settembre alle 20:45 allo stadio Meazza di San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet. Telecronaca affidata a Edoardo Testoni e Andrea Stramaccioni. Archiviata la quarta giornata, l’Inter avrà una settimana piena di allenamenti, c’è solo l’Europa League e non la Champions, per poi andare a Cagliari sabato 27 alle 20.45, match che anticipa il secondo impegno europeo fissato per martedì 30 settembre in casa a San Siro con lo Slavia Praga.

