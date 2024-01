SEGUE DALLA PRIMA. Il testacoda che cambia l’ordine degli Inzaghi. Simone è in testa, Filippo cerca la salvezza

Leo

Turrini

Mentre il cadetto di famiglia remava nelle retrovie dei settori giovanili, come presidente non aveva Sua Emittenza ma tal Lotito e ancora si racconta che se quel matto di Bielsa, l’argentino, non avesse rifiutato la Lazio in extremis, beh, Simone sarebbe finito alla Salernitana. Dove, vedi gli scherzi del destino, sta tentando di rilanciare la carriera il Brother un tempo più famoso, più popolare, eccetera eccetera. Ammettiamolo: questa sarebbe materia per psicanalisti. Oppure per esegeti di massime evangeliche: beati gli ultimi perché saranno i primi, anche quando hanno in comune la mamma e il papà.

Dopo di che, attenzione. Storie distinte e distanti hanno sempre conseguenze differenti. È più dura conquistare la seconda stella con l’Inter o sottrarre all’inferno della serie B la Salernitana?

Forse l’unico che conosce la risposta è Max Allegri.