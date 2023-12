Serie A Femminile. Per l’Inter esame Samp

Dopo la sosta per le Nazionali torna la Serie A femminile con l’Inter chiamata quest’oggi alle ore 12:30 al match casalingo contro la Sampdoria. Un turno da non fallire per non perdere terreno da Fiorentina, Juventus e Roma e accedere alla Poule Scudetto in serenità. Le nerazzurre sono quarte in classifica a quota 16 punti e arrivano dall’importante successo nel derby all’Arena Civica, nuova casa delle nerazzurre (1-0 grazie al gol di Cambiaghi): "Nella prima parte di stagione abbiamo perso punti, ma li recupereremo nel girone di ritorno. Il successo nel derby è stato importantissimo per riscattarci dopo la brutta sconfitta contro la Juventus. Con la Samp sarà dura, è una squadra ostica che proverà a chiudersi per prendere punti fondamentali per la salvezza" ha detto l’attaccante nerazzurra, Elisa Polli. I.C.