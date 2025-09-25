Serie a women’s cup. Nerazzurre colpite dall’ex Cambiaghi e Schatzer. In finale contro la Roma ci va la Juventus

Termina in semifinale l’avventura dell’Inter nella Serie A Women’s Cup. Le ragazze di Piovani (nella foto) si arrendono 2-1 alla Juventus e recriminano per i tanti gol solo sfiorati nel finale. Nonostante l’alto coefficiente di difficoltà del match, il tecnico nerazzurro sorprende nelle scelte iniziali. Oltre all’infortunata Magull non partono titolari Vilhjalmsdottir e Bugeja. La Juventus rinuncia a Girelli, ma schiera Cambiaghi, passata da Milano a Torino quest’estate. Ed è proprio quest’ultima a sbloccare le danze al tramonto del primo tempo: punizione defilata di Brighton, difesa e portiere dell’Inter immobili e colpo di testa vincente del centravanti bianconero. Nella ripresa le meneghine faticano a costruire e al 19’ vengono punite ancora. Invenzione di tacco della subentrata Girelli e sinistro secco di Schatzer a battere una colpevole Runarsdottir. Il secondo gol subito suscita però la reazione delle nerazzurre che tre minuti dopo accorciano grazie a Wullaert su assist di Schough. L’Inter va poi vicina al pari in almeno quattro occasioni, ma la Juventus regge e vince grazie alle clamorose parate di De Jong. Le bianconere si giocheranno il titolo sabato contro la Roma.

JUVENTUS-INTER WOMEN 2-1 (1-0) Reti: 44’ pt Cambiaghi (J), 19’ st Schatzer (J), 22’ st Wullaert (I).

Al.St.