Serie c. Colpo per l’Under 23. La Gumina in prestito dalla Sampdoria

L’Inter Under 23 non ha ancora terminato la campagna acquisti estiva per la stagione 2025/26. Dopo la vittoria nel primo...

di Redazione Sport
19 agosto 2025
L'imponente stadio San Siro di Milano visto dall'esterno

L’Inter Under 23 non ha ancora terminato la campagna acquisti estiva per la stagione 2025/26. Dopo la vittoria nel primo turno di Coppa Italia contro il Lumezzane, nella prima storica gara ufficiale dei nerazzurri a seguito delle amichevoli, il tecnico Stefano Vecchi aveva parlato in conferenza stampa della necessità di inserire dei giocatori di esperienza a supporto di una squadra principalmente composta da giocatori che hanno disputato lo scorso campionato Primavera 1 (vincendolo) e da alcuni elementi tornati dai rispettivi prestiti, come Kamara o Zuberek.

Alcuni di questi sono comunque stati ceduti, come Stabile e De Pieri alla Juve Stabia o Fontanarosa che dovrebbe andare all’Avellino. Giocatori come Melgrati e Prestia hanno innalzato l’età media, ma per rendere più imprevedibile l’attacco il vice ds Baccin ha pescato Antonino La Gumina, in prestito dalla Sampdoria. I due hanno già lavorato assieme durante l’esperienza del giocatore a Palermo, dove Baccin è stato dirigente prima di passare all’Inter.

M.T.

© Riproduzione riservata

