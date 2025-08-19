Serie c. Colpo per l’Under 23. La Gumina in prestito dalla Sampdoria

L’Inter Under 23 non ha ancora terminato la campagna acquisti estiva per la stagione 2025/26. Dopo la vittoria nel primo turno di Coppa Italia contro il Lumezzane, nella prima storica gara ufficiale dei nerazzurri a seguito delle amichevoli, il tecnico Stefano Vecchi aveva parlato in conferenza stampa della necessità di inserire dei giocatori di esperienza a supporto di una squadra principalmente composta da giocatori che hanno disputato lo scorso campionato Primavera 1 (vincendolo) e da alcuni elementi tornati dai rispettivi prestiti, come Kamara o Zuberek.

Alcuni di questi sono comunque stati ceduti, come Stabile e De Pieri alla Juve Stabia o Fontanarosa che dovrebbe andare all’Avellino. Giocatori come Melgrati e Prestia hanno innalzato l’età media, ma per rendere più imprevedibile l’attacco il vice ds Baccin ha pescato Antonino La Gumina, in prestito dalla Sampdoria. I due hanno già lavorato assieme durante l’esperienza del giocatore a Palermo, dove Baccin è stato dirigente prima di passare all’Inter.

M.T.