"Siamo stati dominanti». Tutto l’orgoglio di Chivu: "La squadra si è divertita. I giovani alzano l’asticella»

Il pomeriggio di San Siro è una dichiarazione d’intenti per l’Inter. La Nord è ancora senza striscioni, i cori partono più dalla Sud, ma non sono le uniche rivoluzioni di queste settimane. Cristian Chivu, rispetto a Simone Inzaghi, raccoglie con il turnover, soprattutto sorride per un reparto offensivo fatto di reali alternative, dove le gerarchie sono chiare, ma al tempo stesso si assottigliano. "Sono felice per la prestazione di Bonny, per come ha aiutato la squadra - la riconoscenza del tecnico rumeno per l’attaccante francese, ma non solo - Abbiamo due punte esperte e due giovani, che danno il loro contributo e alzano l’asticella".

Eccolo il cambiamento, come conferma Federico Dimarco, uno dei migliori in campo contro la Cremonese: "Sono due grandissimi ragazzi che si sono integrati alla grande. Servo gli assist delle prime volte? Me lo ha ricordato Marcus Thuram sorridendo, fu così anche con lui". L’esterno sorride, dentro, con altri novanta minuti in campo, anche se non è il caso di dare ossigeno a “polemiche“ a distanza: "Io ho risposto ad una domanda che mi è stata fatta, non posso dire nulla sui quattro anni con Simone Inzaghi, ne ho sempre parlato bene". Unione è la parola d’ordine per un gruppo che vuole restare compatto, cui Cristian Chivu tributa il giusto riconoscimento: "Siamo stati dominanti, abbiamo creato, ci siamo divertiti, siamo stati aggressivi e ordinati. Per il gol nel finale pazienza, mi prendo ottantacinque minuti di tanta qualità". La tirata d’orecchie arriverà nel silenzio dello spogliatoio: "Possiamo migliorare, ma bisogna essere consapevoli di quello che stiamo facendo. La perfezione non esiste e non la stiamo cercando".

Una recita talmente importante, da portare l’avversario, Davide Nicola, a visioni propositive, più che di condanna nei confronti dei suoi grigiorossi: "Alla fine della scorsa stagione noi vincevamo i playoff di Serie B, loro giocavano una finale di Champions. Non dimentichiamolo. Dai numeri è ovvio comprendere chi abbia meritato di vincere, ma a me importava la capacità di restare in partita in uno scenario di alto livello, con un avversario che porta questo tipo di pressione. Nel finale siamo riusciti a fare gol e potevamo anche trovarne un altro. Queste partite ci aiutano a comprendere il reale valore di questa competizione".

L’Inter l’ha resa di primo piano, come conferma Nicolò Barella: "Abbiamo ritrovato dei meccanismi che nell’ultimo periodo avevamo un po’ perso". Per lui anche la rete del poker: "La gloria personale non mi è mai interessata, penso prima a far segnare i compagni. Per il mio non posso che ringraziare Bonny, che dal primo giorno con noi ha mostrato la volontà di lavorare, sorridere, soffrire con noi". Una punzecchiatura a chi è passato nei mesi scorsi da Appiano? Nel racconto del sabato del quinto successo in fila, che riporta l’Inter in vetta alla classifica in attesa dei match di oggi, si aggiunge la delusione di Denzel Dumfries, che poco apprezza la sostituzione con Luis Henrique ad inizio ripresa: un lungo cammino sconsolato, il pugno al pallone, la scarsa esultanza sulle reti dei compagni ("Fa bene ad essere inc......, è una bravissima persona, un pugno ad un pallone non significa niente" il commento di Chivu). Una scelta comunque azzeccata dal rumeno, che per il big match di questa sera non si esprime: "guarderò la Nfl". Intanto il suo laboratorio si espande, come le alternative.