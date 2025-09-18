Sicurezza De Vrij. Calhanoglu preciso. Energia Dimarco
SOMMER 7. Chivu lo difende, e lui risponde con un grande intervento su Gots nel primo tempo.
AKANJI 6,5. Serve la palla del rigore non concesso a Thuram, controlla egregiamente la fascia destra.
DE VRIJ 7. Attento sulle palle alte, non perde mai l’uomo dando sicurezza al reparto.
BASTONI 6. Qualche balbettio in avvio, a conferma di un avvio di stagione complesso. Si vede molto meno in fase di costruzione, ma non commette errori.
DUMFRIES 6. Fischiato da tutta l’arena, parte con un salvataggio difensivo restando allacciato in fase offensiva.
BARELLA 6,5. Condizione ancora in divenire, crea superiorità nel primo tempo fallendo il passaggio chiave ma alza non poco la pressione spegnendo il centrocampo olandese.
CALHANOGLU 7. Disegna due angoli perfetti giocando per il resto una gara in pieno controllo. Come paiono lontane le polemiche estive. Per ora.
MKHITARYAN 6. Perde in avvio un pallone che poteva costare caro. Compitino, non di più.
DIMARCO 6,5. Volitivo, prova a rendesti utile in sovrapposizione, ma soprattutto vince ogni confronto difensivo a sinistra.
THURAM 7,5. Si prende un giallo eccessivo subito, sfiora il gol alla mezzora, si conquista un rigore solare e poi la sblocca di testa prima di chiuderla ad inizio ripresa. Onnipotenza atletica.
ESPOSITO 6,5. Gestisce una gran palla per la conclusione di Thuram nel primo tempo. Si rende utile.
Frattesi 6. Squadra che si chiude, poco spazio. Zielinski, Augusto, Bonny, Sucic sv.
All. CHIVU 7. Difende Sommer, lancia Esposito, conferma Barella: azzecca tutte le scelte dopo giornate non semplici.
VOTO SQUADRA 7
a.l.m.
