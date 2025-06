Simone Inzaghi e Inter: domani il giorno della verità. Oggi arriva Luis Henrique

Milano, 2 giugno – Il vertice tra Simone Inzaghi e la dirigenza, in cui si deciderà per il rinnovo o per il divorzio tra l'Inter e il tecnico, si terrà soltanto nella giornata di domani, martedì 3 giugno, salvo sorprese. Nel frattempo, però, i nerazzurri stanno per abbracciare uno dei volti nuovi già strappati in vista della prossima stagione. Sfruttando la finestra aperta dal 1° al 10 giugno, infatti, il club accoglierà questo pomeriggio a Milano l'esterno brasiliano Luis Henrique, 23 anni, strappato all'Olympique Marsiglia per 23 milioni più 2 di bonus. Capace di giocare sia a destra che a sinistra, Luis Henrique dovrebbe far parte della spedizione per il Mondiale per Club in vista del quale la squadra si radunerà il 9 giugno. Prima partita nella notte italiana tra 17 e 18 giugno alle 3.00 italiane, contro il Monterrey.

Della stessa truppa farà parte Petar Sucic, che l'Inter si è assicurata diversi mesi fa, investendo 14 milioni più 2,5 di bonus e una percentuale sull'eventuale rivendita. Ventun anni, il centrocampista ha da poco chiuso il campionato con la Dinamo Zagabria e ha già esordito nella nazionale maggiore.

Le future scelte di mercato dipenderanno molto da come andrà l'incontro di domani tra Inzaghi e la dirigenza, in cui il tecnico chiederà maggiori garanzie proprio riguardo ai futuri investimenti. Entro il Mondiale per club dovrebbe arrivare un attaccante, forse Bonny dal Parma, ma si sta trattando. Successivamente si lavorerà su un difensore e sui sostituti di eventuali partenti. Il tutto andrà però concordato con Inzaghi oppure con chi gli succederà, sebbene un primo indirizzo sia già stato dato da Oaktree: preferibili gli acquisti di prospettiva, Inzaghi vorrebbe però che fossero pronti e non da svezzare, come invece è accaduto l'estate scorsa con Palacios (poi prestato al Monza a gennaio).

Il primo nome sulla lista di Marotta e Ausilio, se ci sarà da lavorare sul tecnico, è Cesc Fabregas. Strapparlo al Como non sarà però impresa semplice.