Simone Inzaghi riflette sul futuro: ogni decisione per il bene dell'Inter

"Simone non si dà pace, ora ogni decisione sarà presa per il bene dell’Inter". Nella domenica di riflessione a rompere il silenzio (via “social“) ci ha pensato Gaia Lucariello, la moglie di Simone Inzaghi. Piccoli indizi in un “post“ dove c’è tutto il rammarico per una partita andata male, ma anche la condivisione delle scelte che prestissimo farà il marito. "Non sentirete mai dire una parola sbagliata da parte di Simone nei confronti dei ragazzi e della società… – spega lady Inzaghi –. Simone ha nei confronti di tutti solo un bene assoluto ed un enorme senso di riconoscenza, perché tutti loro hanno dato sempre l’anima e più dell’anima non si può dare. Ed ha sempre detto e pensato che il merito del successi ottenuti sia il loro". E ancora: "Simone non si dà pace, come tutta la famiglia Inter, prova solo un grandissimo dolore per la delusione e la sofferenza dei tifosi. Per il resto ogni decisione sarà presa con in testa sempre e solo il bene dell’Inter". Un chiaro riferimento al futuro del tecnico piacentino, che entro le prossime 48 ore deciderà se restare o affrontare una nuova (e ricchissima) sfida.

g. m.