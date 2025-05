Simone Inzaghi sfida la sua Lazio: l'Inter in corsa per lo scudetto

L’affetto per il passato rimarrà in un cassetto. La gratitudine verso i tifosi, i ricordi di oltre vent’anni in biancoceleste, tutto da parte per inseguire il proprio obiettivo. Simone Inzaghi dovrà chiedere spazio alla “sua“ Lazio, che ha già battuto 6-0 in campionato all’Olimpico e 2-0 in Coppa Italia al Meazza, ma contro cui ha anche perso due volte, sempre in trasferta, nel quadriennio interista. A completare il bilancio, un pareggio e sei successi. Se vorrà tenere vivo il sogno scudetto, l’Inter dovrà portare il dato a sette, replicare nell’ultima giornata a Como e sperare che il Napoli non vinca entrambe le sfide contro Parma e Cagliari. In generale dovrà totalizzare un punto in più dei partenopei per acciuffare lo spareggio o dai due in su per conquistare il campionato entro le prossime due.

Le tifoserie di Inter e Lazio sono anche gemellate da tanti anni e il legame del tecnico con la piazza è rimasto solido. Meno quello con Lotito, a cui Inzaghi è riconoscente per l’opportunità di allenare in Serie A quando aveva esperienza solo nelle giovanili (accadde dopo il passo indietro di Bielsa nel 2016). Il presidente biancoceleste si è però indispettito per l’addio alla Capitale, avvenuto quando Inzaghi aveva un accordo verbale per prolungare l’avventura. La chiamata improvvisa di Beppe Marotta, a caccia del successore di Conte, ruppe l’intesa.

Storicamente, gli incroci tra le due squadre hanno spesso scritto pagine importanti sui due fronti. La finale di Coppa Uefa ’98 vinta 3-0 dall’Inter; il famoso 4-2 della Lazio del 5 maggio 2002, costato lo scudetto ai nerazzurri; il 3-2 a Roma firmato da Vecino (oggi biancoceleste) all’ultima giornata, che riportò l’Inter in Champions dopo sei anni, togliendo la stessa opportunità proprio agli avversari. Con una valanga di doppi ex: Mancini, Stankovic, Veron, fino ad Acerbi, De Vrij. E Inzaghi.

Parentesi sul futuro: tra un mese esatto, il 14 giugno, partirà il Mondiale per Club in cui il tecnico vorrebbe avere il nuovo acquisto Luis Henrique. A breve nuovo incontro tra Inter e Olympique Marsiglia per l’esterno, che ha l’accordo coi nerazzurri. Manca ancora quello sul cartellino: offerti 25 milioni di euro, la richiesta è di 30.